Întâlnire între Beșleagă Liviu (NCRAR) și Mitropolitul Casian al Romanilor din Atena

Astăzi 11 Septembrie 2019 Președintele NCRAR Romania, Besleaga Liviu s-a întâlnit cu Părintele Mitropolit Casian al Românilor din Atena pe stil vechi și au hotărât de comun acord o strânsă colaborare pe următoarele proiecte:

- susținerea educației religioase a tinerilor nepracticanți ai ortodoxiei in mediul online printr-o serie de informări zilnice in cadrul celor mai mari comunități din mediul social cu impact național cât și diaspora.

- susținerea unui proiect in ceea ce privește “frății noștri de peste Prut” prin organizarea de întâlniri/evenimente educaționale in scop etnic-cultural.

“A rânduit bunul Dumnezeu sa avem aceasta întâlnire constructivă spre binele românilor care vor beneficia de pe urma acestor proiecte.” - Casian Mitropolit al Romanilor din Atena.