Inter Milano continuă să ironizeze Juventus pe rețelele de socializare, după ce a umilit-o pe teren

Inter Milano a pierdut meciul cu marea rivală Juventus Torino, duminică, scor 1-2, în etapa a șaptea din Serie A, iar la finalul partidei a fost ironizată de adversară pe rețelele de socializare, potrivit Mediafax.

La aproximativ o oră după încheierea partidei de pe Stadionul "Giuseppe Meazza", pe contul de Facebook al lui Juventus a apărut un clip video cu titlul "Oops! We did it again" (n.r. - Ups! Am comis-o din nou!). În materialul publicat au apărut suporteri ai lui Juventus care reacționează la victoria cu Inter, dar și imagini cu goluri mai vechi înscrise de torinezi în poarta celor de la Inter.

Avocatul lui Trump amenință cu dezvăluiri BOMBĂ: Stați să vedeți când ajungem la România

Mesajul lui Juventus vine ca o replică pentru suporterii lui Inter din "Curva Nord", care, la precedentul meci direct oficial, din aprilie 2019, scor 1-1, au realizat o scenografie în care apăreau trofeul Ligii Campionilor și mesajele "Ați comis-o din nou" și "Ați pierdut". Suporterii din Milano făceau referire la eliminarea prematură a lui Juventus din Liga Campionilor, care avusese loc cu câteva zile înainte, scor 2-3, la general, contra lui Ajax Amsterdam, în sferturile de finală.

Juventus s-a impus pe terenul rivalei Inter Milano, duminică seara, scor 2-1, în etapa a şaptea din Serie A. În urma acestui rezultat, Inter Milano a înregistrat primul eşec din actualul sezon, după şase victorii consecutive. De asemenea, Antonio Conte s-a văzut înfrânt de formaţia la care a petrecut trei sezoane, iar echipa sa a coborât pe locul secund, cu 18 puncte. De partea cealaltă, Juventus a rămas neînvinsă şi a urcat pe primul loc în Italia, având 19 puncte acumulate în primele şase runde.