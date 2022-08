Primul interviu oferit de Donald Trump după perchezițiile FBI: fostul președinte sugerează că agenții 'ar fi putut să planteze orice ar fi vrut'

Fostul președinte Trump a declarat că "va face orice" va putea "pentru a ajuta țara", după perchezițiile FBI în casa sa de la Mar-a-Lago de săptămâna trecută, precizând că "temperatura trebuie să fie coborâtă". De asemenea, el a subliniat în același timp că poporul american "nu va suporta o altă escrocherie".

Într-un interviu exclusiv acordat luni dimineață postului de televiziune Fox News, primul său interviu de la percheziții, Trump a declarat că și-a pus reprezentanții să contacteze Departamentul de Justiție pentru a se oferi să ajute, în contextul indignării provocate de perchezițiile FBI la reședința sa privată de săptămâna trecută, în care agenții au confiscat documente clasificate, inclusiv unele marcate ca fiind strict secrete. Trump contestă clasificarea acelor înregistrări, spunând că acestea au fost declasificate.

"Țara se află într-o poziție foarte periculoasă. Există o furie imensă, cum nu am mai văzut niciodată, din cauza tuturor escrocheriilor și a acestui nou an de escrocherii și vânătoare de vrăjitoare, iar acum asta", a declarat Trump. "Dacă există ceva ce putem face pentru a ajuta, eu, și oamenii mei, am fi cu siguranță dispuși să facem asta", a spus Trump.

"Nu a mai existat niciodată un moment ca acesta în care forțele de ordine au fost folosite pentru a pătrunde în casa unui fost președinte al Statelor Unite și există o furie imensă în țară - la un nivel care nu a mai fost văzut niciodată, decât în vremuri foarte periculoase", a spus Trump.

Trump a declarat pentru Fox News că echipa sa "nu a primit încă vești" de la Departamentul de Justiție cu privire la acceptarea sau nu a ofertei sale de ajutor.

"Cred că și ei ar vrea același lucru - nu am văzut niciodată așa ceva", a spus Trump. "Este un moment foarte periculos pentru țara noastră".

El a adăugat: "Voi face tot ce pot pentru a ajuta țara".

Trump, reflectând asupra "anilor de vânătoare de vrăjitoare false și de scheme și escrocherii false cu Rusia, Rusia, Rusia, Rusia", a spus că "nu se întâmplă nimic cu acei oameni care perpetuează asta - nu se întâmplă nimic cu ei".

"Și apoi pătrund în casa unui președinte - un atac pe furiș în care a fost total - nimeni nu s-a gândit vreodată că se va întâmpla așa ceva", a spus Trump.

Trump a declarat pentru Fox News că agenții FBI "intră prin efracție și iau tot ce vor să ia".

Trump a spus că agenții FBI i-au spus echipei sale din incinta Mar-a-Lago să "închidă camera" și a precizat că "nimeni nu poate trece prin camere".

"Ar putea să ia tot ce vor și să pună tot ce vor", a spus Trump despre agenții FBI. "Oamenii mei au fost rugați să stea afară".

Trump a continuat să sugereze că FBI "ar fi putut să planteze orice ar fi vrut" în timpul percheziției.

"Oamenii sunt atât de furioși pe ceea ce se întâmplă", a spus Trump. "Orice putem face pentru a ajuta - pentru că temperatura trebuie să fie scăzută în țară. Dacă nu va fi așa, se vor întâmpla lucruri teribile".

El a adăugat: "Oamenii din această țară nu vor suporta o altă înșelătorie".

În urma executării de către FBI a mandatului de percheziție la locuința lui Trump, Departamentul pentru Securitate Internă și Biroul Federal de Investigații au trimis un buletin către agențiile de aplicare a legii, avertizând cu privire la creșterea amenințărilor.

În zilele care au trecut de la executarea mandatului, FBI și DHS au constatat o creștere a "amenințărilor violente" împotriva forțelor de ordine, a personalului judiciar și guvernamental, inclusiv o amenințare specială de "plasare a unei așa-numite bombe murdare în fața sediului FBI", potrivit buletinului.

"Apelurile generale" la "război civil" și "rebeliune armată" au crescut, de asemenea, în ultimele zile pe rețelele de socializare.

Mai multe dintre amenințări sunt specifice, potrivit buletinului, în care se precizează că "FBI și DHS au identificat mai multe amenințări și apeluri articulate pentru uciderea selectivă a funcționarilor guvernamentali și de aplicare a legii din domeniul judiciar asociați cu percheziția din Palm Beach, inclusiv a judecătorului federal care a aprobat mandatul de percheziție din Palm Beach".

Avertismentul de amenințare vine după ce judecătorul magistrat american Bruce Reinhart a desecretizat mandatul de percheziție al FBI. Reinhart a semnat mandatul la 5 august, dând FBI-ului autoritatea de a efectua percheziția.

Potrivit documentului analizat de jurnaliștii de la Fox News, agenții FBI au luat aproximativ 20 de cutii de obiecte din incintă, inclusiv un set de documente marcate ca fiind "Diverse documente clasificate/TS/SCI", care se referă la informații strict secrete/ compartimente sensibile.

Documentele acoperite de acest nivel de clasificare guvernamentală ar putea include informații și informații umane care, dacă ar fi dezvăluite, ar putea pune în pericol relațiile dintre Statele Unite și alte națiuni, precum și viețile agenților de informații din străinătate. Cu toate acestea, clasificarea cuprinde, de asemenea, informații de securitate națională legate de operațiunile zilnice ale președintelui Statelor Unite.

Documentul arată, de asemenea, că agenții FBI au ridicat patru seturi de documente strict secrete, trei seturi de documente secrete și trei seturi de documente confidențiale.

Lista include, de asemenea, o "cutie de documente legată în piele", dosare cu fotografii, note scrise de mână, diverse documente, diverse documente strict secrete, diverse documente confidențiale și alte înregistrări.

Guvernul a efectuat percheziția ca răspuns la ceea ce consideră a fi o încălcare a legilor federale: 18 USC 793 - Culegerea, transmiterea sau pierderea de informații de apărare; 18 USC 2071 - Ascunderea, îndepărtarea sau mutilarea; și 18 USC 1519 - Distrugerea, modificarea sau falsificarea înregistrărilor în cadrul investigațiilor federale.