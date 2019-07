Întrevedere între reprezentanţi de vârf ai diplomaţiei americane şi ruse la Helsinki

Subsecretarul de stat al SUA pentru afaceri politice, David Hale, a avut miercuri, la Helsinki, o întrevedere cu ministrul-adjunct al afacerilor externe al Rusiei, Serghei Riabkov, pentru a discuta despre relaţiile americano-ruse, a anunţat Departamentul de Stat american, pe fondul tensiunilor dintre cele două ţări asupra mai multor probleme, informează Reuters potrivit Agerpres.

Întrevederea dintre Hale şi Riabkov a urmat discuţiilor care au avut loc la 28 iunie între preşedintele american Donald Trump şi cel rus Vladimir Putin, în marja summitului G20 de la Osaka, Japonia.Relaţiile SUA-Rusia sunt în continuare afectate de problema Siriei şi a Ucrainei, precum şi de acuzaţiile privind amestecul Rusiei în alegerile din SUA, amestec pe care Moscova îl neagă. Într-un recent interviu televizat, Vladimir Putin a afirmat că relaţiile dintre SUA şi Rusia "devin din ce în ce mai proaste"."Subsecretarul american a subliniat că SUA încearcă să restrângă divergenţele şi să accelereze cooperarea cu Rusia asupra mai multor probleme globale, (că) acţiunile negative ale Rusiei continuă să fie o barieră în faţa progresului din relaţiile bilaterale", a subliniat purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Morgan Ortagus, într-un comunicat.Fără a face alte precizări, ea a adăugat că cei doi oficiali au discutat şi despre provocările din Europa, Orientul Mijlociu şi Asia.La rândul său, Riabkov a declarat pentru agenţiile de presă ruse că a discutat cu Hale despre Venezuela, însă discuţiile nu au putut converge la un numitor comun. Rusia şi China sunt aliate ferme ale preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, în timp ce majoritatea puterilor occidentale îl susţin pe liderul opoziţiei Juan Guaido."Am discutat cu Hale despre Venezuela, dialogul asupra acestei probleme a fost dificil", a declarat Riabkov, potrivit RIA Novosti. "Nu s-a ajuns până acum la un numitor comun cu SUA asupra Venezuelei. Rusia nu are forţe militare în Venezuela. Nu abandonăm dialogul. Rusia trebuie să trimită periodic specialişti în Venezuela, dar nu trebuie să informeze SUA despre aceasta", a adăugat Riabkov.Potrivit agenţiei de presă TASS, în timpul întrevederii nu s-a discutat despre un schimb de prizonieri care să-l vizeze pe Paul Whelan, fost puşcaş marin deţinut în Rusia sub acuzaţia de spionaj, pe care el o neagă. "Am spus că suntem gata să facem un schimb de persoane ce ispăşesc pedepse în SUA şi în Rusia. Paul Whelan nu se numără printre ele, pentru că nu există încă un verdict în cazul lui", a spus Riabkov.Luna aceasta, Moscova a propus un schimb de prizonieri, cerându-i Washingtonului să-l elibereze pe pilotul rus Konstantin Iaroşenko. Ştirea a alimentat speculaţii că Moscova ar încerca un schimb de prizonieri care să-l vizeze pe Whelan.Iaroşenko ispăşeşte 20 de ani de închisoare în SUA pentru trafic de cocaină spre această ţară. El a fost arestat de forţele speciale americane în Liberia în 2010