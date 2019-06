Investiţie privată de peste 400.000 de euro în sisteme de stingere pentru depozitele de arhivă

O companie privată a investit peste 400.000 de euro în sisteme performante de stingere a incendiilor, instalând astfel de dispozitive în toate depozitele de arhivă pe care le deţine potrivit Agerpres.

În urma unui incendiu puternic produs în 2017, Global Archive Management a investit în aparatură de stingere cu gaz şi în echipamente de iluminat. 350.000 de euro este investiţia pentru sistemul de anihilare a incendiului cu gaz nobil - cel mai performant din lume la ora actuală - şi 30 de mii de euro reprezintă valoarea sistemelor de iluminat cu led, la care se adaugă sisteme de detectare a fumului prin laser, precizează compania."Am instalat sistemul de stingere cu gaz inert în toate depozitele. Acesta se declanşează în momentul în care detectează cea mai mică urmă de fum. Este netoxic pentru oameni şi extrem de eficient. Mai mult, nu are efect devastator cum are apa asupra documentelor. Am înlocuit reţeaua electrică existentă cu corpuri de iluminat pe LED şi am tras încă o dată toate cablurile electrice aferente lor deoarece necesită o putere mult mai mică şi astfel nu există şanse reale de a se produce un scurtcircuit. Am îmbunătăţit şi sistemul de detecţie incendiu, iar pe lângă senzorii de fum clasici există şi detecţie laser care sesizează fumul mult mai repede", a afirmat directorul societăţii, Ştefan Ecxarcu.Potrivit acestuia, ancheta a arătat că incendiul din 2017 a fost provocat de un scurtcircuit la un cablu sau un conductor electric."Anchetatorii consideră că nu avem nici cea mai mică culpă şi nici nu putem fi acuzaţi de neglijenţă în privinţa incendiului de acum doi ani. În ceea ce priveşte despăgubirea clienţilor, nu toţi au solicitat acest lucru, iar compania deţinea asigurări totale de peste 1 milion de euro, folosite pentru a deschide dosarele de daună în vederea acoperirii prejudiciilor", a adăugat Ecxarcu.Societatea de arhivare are în portofoliu arhive de bănci, instituţii financiare sau retaileri, în total peste 200 de clienţi.