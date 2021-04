Investitorii pun presiune pe bănci să elimine finanţarea pentru combustibilii fosili

Un grup de investitori care împreună gestionează active în valoare de 11.000 de miliarde de dolari au cerut celor mai mari bănci din lume să elimine finanţarea pentru companiile care au legătură cu combustibilii fosili şi să sprijine obiectivele convenite la summitul pentru climă de la Paris, informează Bloomberg.

Grupul de investitori, printre care se numără Pacific Investment Management Co., cel mai mare investitor mondial în obligaţiuni, şi Legal & General Investment Management, cel mai mare manager de active din Marea Britanie, au cerut unui număr de 27 de bănci să se angajeze pentru eliminarea emisiilor poluante generate de operaţiunile lor până în 2050, inclusiv a acelor emisii generate de pe urma activităţilor de creditare, trading şi subscriere. De asemenea, grupul celor 35 de investitori, reunit sub umbrela Institutional Investors Group on Climate Change, a subliniat că băncile ar trebui să îşi extindă activităţile de finanţare verde şi să se retragă din orice proiecte care sunt în contradicţie cu acordul de la Paris, potrivit agerpres.ro.

În calitate de gardieni primari ai capitalului pentru cea mai mare parte a economiei mondiale, băncile vor juca un rol vital în eforturile destinate limitării încălzirii globale şi un număr din ce în ce mai mare de activişti de mediu, decidenţi politici şi investitori cer acum industriei bancare să îşi utilizeze resursele sale considerabile pentru a facilita tranziţia la o lume fără emisii poluante.

"Există o nevoie urgentă pentru bănci să adopte şi să accelereze acţiuni destinate sprijinirii obiectivelor din Acordul de la Paris", a declarat directorul general al IIGCC, Stephanie Pfeifer.

Grupul de 35 de investitori a anunţat că a demarat discuţiile cu 27 din cele mai mari bănci ale lumii, precum JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc şi UBS Group AG, şi se aşteaptă să extindă listă de-a lungul timpului. Deşi multe bănci au anunţat planuri destinate ajungerii la emisii zero, criticii pun sub semnul întrebării aceste angajamente deoarece nu menţionează creditele acordate pentru activităţile din sectorul combustililor fosili şi nici nu includ repere intermediare.

"Problema cu care ne confruntăm în prezent este că mult prea multe bănci nu se gândesc la prejudiciile provocate climei atunci când iau decizii de finanţare şi mult prea mulţi bani sunt injectaţi în activităţi cu emisii intensive de carbon de care trebuie să ne îndepărtăm", a declarat Natasha Landell-Mills, director de stewardship la Sarasin & Partners.