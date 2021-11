Ioan Mircea Pașcu, despre varianta intrării PSD la guvernare: 'Faptul că Germania va avea un guvern condus de social-democrați pare că începe să conteze'

Ioan Mircea Pașcu, fost ministru PSD al Apărării și fost vicepreședinte al Parlamentului European, analizează pe scurt varianta intrării social-democraților la guvernare alături de PNL. În opinia acestuia, totul depinde de calitatea guvernării care ar putea fi asigurată în această formulă, pentru ca PSD să nu deconteze electoral problemele moștenite de la guvernele Orban și Cîțu. Ioan Mircea Pașcu face și o trimitere la situația din Germania, unde social-democrații urmează să formeze guvernul.

„O simpla opinie de pe margine:

Daca PSD este cooptat la guvernare, pierde avantajul de a nu fi tinut răspunzător de situatia actuala grea, moștenită de la guvernele Orban și Câțu!

Sigur, decontul se amâna, pentru ca astfel se evita anticipatele, unde PNL ar fi fost pierzător și PSD câștigător.

In plus, dacă intrarea PSD la guvernare alaturi de liberali nu va duce la ameliorarea situației, PSD va raspunde in fata electoratului la alegerile din 2024, avantajul actual evaporandu-se!?

Deci, cheia intregii situații sta in buna guvernare, care, la rândul ei, depinde de calitatea echipei de guvernare PSD-PNL-UDMR!

PS Așa cum arătam, faptul ca Germania va avea un guvern condus de social-democrați, pare ca începe sa conteze …”, scrie Ioan Mircea Pașcu pe Facebook.