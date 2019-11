Ioana Ene Dogioiu îl nimicește pe Iohannis după dezbaterea de la BCU: 'Îmi aduce aminte de felul în care Dragnea a luptat să-și aleagă completul de judecată'

Jurnalista Ioana Ene Dogioiu, senior editor al publicaţiei ziare.com, critică în termeni duri prestaţia preşedintelui Iohannis şi a jurnaliştilor invitaţi marţi seara la dezbaterea electorală organizată de candidatul PNL, înaintea turului doi al alegerilor prezidenţiale de duminică. „Mi-e imposibil să definesc din punct de vedere jurnalistic ce s-a întâmplat marți seară”, susține Dogioiu, adăugând că modul în care Iohannis și-a ales jurnaliștii „fără niciun criteriu explicit” îi aduce aminte de felul în care PSD Liviu Dragnea a luptat să-și aleagă completul de judecată.

„Mi-e imposibil sa definesc din punct de vedere jurnalistic ce s-a intamplat marti seara la BCU. Nu a fost o dezbatere, nu a fost interviu, nu a fost nici conferinta de presa, incepand cu asezarea in cadru, adica in semicerc, fara contact vizual direct intre interlocurori.

Apoi nu pricep ce fel de produs jurnalistic este acela in care un candidat isi modereaza propria dezbatere. Cum sa fii si jucator, si arbitru, si antrenor si observator federal?



Mi-e foarte greu sa inteleg ce produs jurnalistic e acela in care jurnalistii sunt alesi fara nicin criteriu explicit, fara nicio regula, fara nicio explicatie de catre chiar subiectul acelui produs jurnalistic. Pastrand proportiile, asta imi aduce aminte de felul in care Dragnea a luptat sa-si aleaga completul de judecata”, scrie Ioana Ene Dogioiu într-un editorial publicat pe ziare.com.

Nu este prima ieșire dură la adresa lui Iohannis. Marți seară, jurnalista l-a numit pe președinte un „cinic dictator”.

"Ce blestem pe ţara asta să aleagă între un cinic dictator şi o impostoare?", a scris Ioana Ene Dogioiu pe Facebook.