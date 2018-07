Ioana Petrescu, ieșire neașteptată: critică dur Guvernul PSD și oferă sfaturi utile cetățenilor

Fostul ministru de Finanțe, Ioana Petrecu, susține că actualul Guvern nu face nimic pentru a opri creșterea inflației și le dă sfaturi cetățenilor pentru a preveni efectele inflației în propriile buzunare.

„Printr-un proces continuu de inflație, guvernul poate confisca, în secret și necontenit, o parte importantă a bogăției cetățenilor lor” spunea John Maynard Keynes, un faimos economist britanic la începutul secolului 20. Ce a spus Keynes cu aproape un secol în urmă este valabil și azi. În România, inflația atinge cote tot mai mari în ultimul timp. Prețurile au crescut cu 5,4% în luna iunie 2018 față de aceeași lună a anului trecut, conform INS. Asta înseamnă că un venit la același nivel ca cel obținut cu un an în urmă valorează azi mai puțin, pentru că se pot cumpăra mai puține bunuri decât în 2017 cu aceiași sumă.

Doar dacă salariul ar fi crescut în același ritm cu inflația, adică cu 5,4 %, nu am fi simțit nicio diferență. Însă, foarte rar se întâmplă ca veniturile să țină pasul cu inflația. Evident, în mediul privat, se poate încerca o negociere cu angajatorul pentru a obține o mărire de venituri, însă puțini angajatori se vor grăbi să indexeze salariile cu inflația. În cazul unui antreprenor, acesta este ușor favorizat față de un angajat, pentru că are posibilitatea de a mari prețul produsului sau serviciului oferit pentru a-și mari venitul. Însă, nici această metodă nu este foarte sigură deoarece este posibil ca produsul sau serviciul să nu mai fie la fel de căutat de către clienți la prețuri mai mari. Așadar, ce e de făcut?

Inflația lovește, în primul rând, în economiile românilor, pentru că 100 lei puși deoparte valorează mai puțin azi decât în urmă cu un an. Inflația „mușcă” din economii. Care e soluția? Trebuie să economisim în continuare, dar ținând cont de câteva lucruri:

1. Puneți o parte din economii în valută. De exemplu, euro se va aprecia odată cu inflația. Astăzi un euro este 4,65 lei, dar experții estimează că va crește până la 4,7 anul acesta. Dar e bine să nu vă puneți toți banii într-o singură valută și să transformați o parte din economii și în altă monedă decât euro. Nu se știe niciodată ce se poate întâmpla în UE și euro să se deprecieze brusc față de leu.

2. Dacă sunteți mai precaut și nu va plac investițiile riscante, puteți opta pentru depozite la termen în valută. Aici trebuie să fiți foarte atenți la câteva lucruri: valoarea dobânzii pe perioada depozitului și a comisionului de retragere anticipată (nu va sfătuiesc să îi retrageți anticipat, dar se pot întâmpla urgențe și e bine de știut cât ați pierde în acest caz), comisionul de retragere din contul de valută (aproape toate băncile au așa ceva și acesta se aplică și dacă depozitul a ajuns la termen) și la valoarea impozitului pe dobândă. Nu veți face o avere doar din depozite, dar sunt sigure și aprecierea euro lucrează pentru dumneavoastră. E important de stiut că toate depozitele sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare in limita de 100.000 euro per deponent per bancă.

3. Nu v-aș sfătui să vă investiți economiile în proprietăți în acest moment. BNR avertizează că suntem aproape de o bulă imobiliară. În mai 2018, ritmul creșterii imobiliare a fost de 6% în București și de 4% în restul țării. 6% este pragul de la care autoritățile europene se sesizează asupra unei posibile bule. Asta ce înseamnă? Că imobilele sunt supraevaluate acum. În majoritatea zonelor din țară, dacă veți cumpăra azi o casă, ea va valora în curând mai puțin decât prețul pe care îl veți plăti. E bine să investiți în imobiliare doar când prețurile sunt mici.

4. Puteți investi și pe piața de capital. 11 din cele 13 companii care formează indicele BET, referinţa bursei bucureştene, au înaintat propuneri privind distribuirea de dividende din profitul anului precedent, conform Ziarului Financiar. Media randamentului dividendelor din rândul celor mai lichide firme românești ajungea la 6,19%, conform aceleași surse. Puteți considera randamentul dividendului ca pe un randament al investiției. După cum vedeți randamentul acestei investiții este peste rata de inflației. Atenție însă! Aceste investiții nu sunt sigure și acest randament s-ar putea să nu fie la fel de mare și în viitor. Dacă aveți apetit pentru risc, puteți pune o parte din bani în astfel de investiții. Pentru a diminua riscurile, sfatul meu este să nu investiți totul pe piața de capital!

Ce se întâmplă cu cei care au împrumuturi la bănci, în condițiile în care crește inflația? Aici veștile sunt împărțite. Dacă aveți o rata fixă în lei, inflația lucrează în favoarea dumneavoastră. De exemplu, dacă trebuie să plătiți 500 lei pe lună, valoarea reală a acestei sume este mai mică decât anul trecut, deci practic plătiți mai puțin.

Dacă aveți o rată variabilă în lei, veștile sunt foarte proaste. Rata variabilă depinde de ROBOR, iar ROBOR tinde să crească atunci când inflația crește, ceea ce se întâmplă și astăzi. ROBOR este în prezent 3,39% și probabil va mai crește până la 4%, conform reprezentanților mediului bancar.

Dacă aveți rate la bancă în euro, de asemenea veștile sunt proaste pentru că euro se apreciază față de leu când prețurile cresc la noi. Ce e de făcut?

5. Pentru cei care au rate în euro sau cei care au rate variabile în lei, ideal ar fi ca, în cazul în care dispuneți de economii în lei, să acoperiți cu ele cât mai mult din împrumuturile la bănci. Din cauza inflației, astăzi economiile în lei își pierd din valoare, în timp ce ratele variabile în lei si ratele în euro devin din ce în ce mai costisitoare.

6. Pentru cei cu rate variabile în lei, puteți încerca să refinanțați și să negociați o rată fixă! Atenție, acest sfat nu se aplică celor cu rate în valută pentru că rata fixă la creditele în euro nu va ajută prea mult, în condițiile în care euro se apreciază prin creșterea inflației.