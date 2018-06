Iohannis l-a luat prin surprindere pe Tăriceanu cu mişcarea de la SIE: 'Cred că şi domnul Dragnea a fost surprins'

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a afirmat vineri că a fost surprins de propunerea şefului statului de numire a lui Gabriel Vlase la şefia Serviciului de Informaţii Externe şi a precizat că o decizie a coaliţiei referitoare la votul din plenul Parlamentului în această privinţă nu a fost luată deocamdată.

"M-a surprins, dar nu numai pe mine. Cred că a surprins foarte multă lume. (...) E calificat (pentru funcţie - n.r.). Nu ştiu care au fost criteriile. Nu vreau să spun că nu are calificarea necesară, dar nu vreau să vă ascund că am fost surprins. Cred că şi domnul Dragnea a fost surprins. În primul rând, am fost surprins că, după un an şi jumătate în care poziţia asta ar fi trebuit să fie ocupată şi nu a fost ocupată, vine această numire în acest moment. Stau şi mă întreb care este semnificaţia. Nu vreau să fac speculaţii acum, dar nişte întrebări fiţi convinşi că mi le-am pus. (...) Nişte calcule au fost făcute, că prea e picată (propunerea - n.r.) aşa din senin", a declarat Tăriceanu, la Senat, potrivit Agerpres.



Întrebat dacă Gabriel Vlase este propunerea avansată de coaliţie, Tăriceanu a răspuns: "Eram aici, eram în coaliţie. Nu cred că a trecut aşa pe lângă noi. Nu a fost niciun moment vorba de a face o astfel de propunere. (...) Am aflat (despre propunerea preşedintelui Iohannis - n.r.) din comunicatul de la Cotroceni".

El a precizat că nu a fost luată deocamdată în coaliţia de guvernământ o decizie privind votul în plenul comun al Parlamentului.



"O să stăm să discutăm şi să analizăm", a adăugat Tăriceanu.



Preşedintele Klaus Iohannis a transmis o scrisoare preşedinţilor Parlamentului în care propune numirea lui Gabriel Vlase în funcţia de director al Serviciului de Informaţii Externe.