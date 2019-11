Iohannis: Mi-ar fi convenit o suspendare din funcție / VIDEO

Klaus Iohannis a declarat miercuri ca au fost momente cand l-ar fi avantajat sa fie suspendat din functie.

„In realitate, pentru un presedinte in functie, suspendarea e un joc facil, cu castig clar. De temut nu am avut de ce sa ma tem, ba chiar ar fi fost etape cand mi-ar fi convenit pentru ca ar fi luat putin din elanul PSD si m-ar fi ajutat electoral. Nu cred ca suspendarile presedintelui sunt o rezolvare in democratie decat daca existe fapte grave de incalcare a Constitutiei, dar asa ceva nu am avut in ultimii 30 de ani. Si aici trebuie sa ne gandim un pic daca e bine in Constitutie ca o simple majoritate poate sa fluture asa (suspendarea presedintelui, n.red.)”, a zis Iohannis.