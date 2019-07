Ion Cristoiu, scenariu DINAMITĂ cu Kovesi în fruntea Parchetului European: S-ar putea ca ea să se 'înmormânteze' mai mult

Ion Cristoiu afirmă că desemnarea Laurei Codruța Kovesi procuror-șef european ține mai mult de batălia externă, iar șansele fostei șefe DNA de a ocupa acest post depind de președintele Franței, Emmanuel Macron.

Jurnalistul a afirmat joi, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, că dacă Laura Codruța Kovesi va fi desemnată procuror european, acest post va fi pentru ea unul de înmormântare deoarece la Bruxelles nu va mai putea pune în scenă spectacolele mediatice de la DNA.

În opinia sa, e greu de presupus că, la Bruxelles, Kovesi va mai putea face anchete de amploare. “E greu de presupus că va face Parchetul ăla anchetă în Franța sau în Germania, probabil că o să facă tot pe la noi dar nu va avea aceeași amploare (...) pe partea de est, dar și pe partea de est vor găsi fraude cu fonduri europene făcute tot cu sprijinul sau cu implicarea unor mari puteri europene”, a afirmat analistul politic.

Guvernul Dăncilă, dat în judecată: 'În mod deliberat și planificat încalcă legislația'. Comisia Europeană, somată să declanșeze infringement

*

Monica Mihai: În contextul actual european și în componența Parlamentului European așa cum arată în momentul de față, credeți că are Laura Codruța Kovesi șanse să ia funcția de procuror șef european? Știți că chiar zilele trecute a apărut o știre potrivit căreia contracandidatul ei, candidatul francez a fost propus pentru funcția de șef al DNA din Franța? Va ieși Laura Codruța Kovesi procuror?

Ion Cristoiu: Depinde cât de mult este mulțumit Emmanuel Macron de ce a câștigat până acum, dacă nu e mulțumit atunci va fi francezul. Eu împărtășesc punctul de vedere surprinzător al Vioricăi Dăncilă în legătură cu Codruța Kovesi și eu cred că ea a devenit glorioasă prin opoziția din România. Din punctul ăsta de vedere eu cred că PSD-ul procedează corect, desemnarea Codruței Kovesi nu are nicio legătură cu bătălia internă. Ea va depinde de bătălia externă, dacă va câștiga postul respectiv e un post de înmormântare, degeaba spuneți...

Monica Mihai: Au fost guri în politică care au spus că va bloca accesarea fondurilor europene.

Ion Cristoiu: La cine? Hai să fim serioși, deci doamna Kovesi a fost un extraordinar om politic în fruntea DNA, a reușit să ne păcălească pe toți cu sclipiciul ăla al DNA, cu luarea, procese peste noapte, arestări, acest spectacol nu mai e posibil la nivelul Uniunii Europene. A fost posibil în România, într-o anumită conjunctură de babuini, dar cine crede că ea ducându-se acolo, numai spun de legenda (...), cine crede că ea la Uniunea Europeană va repeta spectacolul mediatic, ea a fost un procuror foarte slab, procuror, adică în sensul...

Monica Mihai: De instrumentare a cazului.

Ion Cristoiu: Da, normal era ca DNA-ul să lucreze discret, fără spectacol mediatic, temeinic, nu atâția inși, nu vedete, destructurare, așa se lucrează și în bătălia cu Mafia din Italia. Ea a lucrat spectaculos, adică dacă ați observat e interesant de analizat spectacolul mediatic, zicea ia să vedem avem nevoie de o înaltă față bisericească, pac, avem nevoie de un jurnalist, pac, avem nevoie de...

Monica Mihai: Să atingem peste tot.

Ion Cristoiu: Da, că în momentul în care se consumase mediatic clasa politică și avea deja un premier care a fost domnul Adrian Năstase, hai să găsim un mogul, după asta să găsim o înaltă față bisericească.

S-ar putea ca dacă o desemnează, ea să se înmormânteze mai mult decât în România

Monica Mihai: Spuneți că era la pură întâmplare.

Ion Cristoiu: Nu, erau aleși după spectacolul mediatic, deci eu mereu am spus DNA-ul trebuia să aibe aceiași atitudine cum au anti-Mafia în Italia. Anti-Mafia în Italia procurorii nu spun ia să vedem noi în dosarul ăla dacă e vreun politician sau nu, nu, anti-Mafia ia un dosar în care sunt cutare și dacă nimerește și un politician îl ia și pe el dar nu zice ia să vedem noi din toate dosarele, din toate grupările care e cel mai spectaculos. Nu-i interesează, hai să luăm dosarul ăla că e cel mai spectaculos, deoarece acolo e o vedetă și dacă punem mâna pe vedeta aia se va scrie despre noi. Nu, eu nu cred că la nivelul Uniunii Europene se va mai putea face, plus că acolo Parchetul ăla e... e greu de presupus că va face Parchetul ăla anchetă în Franța sau în Germania, probabil că o să facă tot pe la noi dar nu va avea aceeași amploare.

Monica Mihai: Ziceți că se vor focusa tot pe partea de est a Europei?

Ion Cristoiu: Da, dar nu atât de spectaculos din punctul ăsta de vedere, adică pe partea de est, dar și pe partea de est vor găsi fraude cu fonduri europene făcute tot cu sprijinul sau cu implicarea unor mari puteri europene. Eu nu cred că ea va deveni, din punctul acesta de vedere s-ar putea ca dacă o desemnează ea să se înmormânteze mai mult decât în România, că aici în România încă mai speră că va fi candidată, pe când acolo nu cred că va mai avea spectacolul de aici.