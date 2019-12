Ion Iliescu NU REGRETĂ execuția rapidă a soților Ceaușescu: 'Toată lumea a răsuflat ușurată că am scăpat de o povară'

Fostul președinte Ion Iliescu a rememorat, într-un interviu în exclusivitate, cum a trăit Revoluția din decembrie 89, cine au fost teroriștii, de ce au fost executați atât de repede soții Ceaușescu și cum anarhia a fost un pericol real pentru România acum 30 de ani.

Despre execuția soților Ceaușescu, Ion Iliescu a spus că ar fi fost bine ca aceștia să fie judecați în liniște, de un tribunal special constituit și după un anumit timp de la evenimentele din decembrie 1989.

Citește și: Sume de INVIDIAT - Cât primesc primă de Crăciun angajații de la stat: În trei luni câștigă cât câștigă într-un an în această companie

“E adevărat, din punct de vedere rațional, ar fi fost bine să avem o situație normală, să se constituie un tribunal, în condiții firești care să judece în liniște și cu o anumită distanță. Numai că situația era dramatică în țară. Nu aveam timp de așa ceva. De acea acțiunea rapidă și organizarea judecății lui Ceaușescu, în condițiile de atunci, unde erau ei (la Târgoviște). A fost o necesitate pentru a curma pierderile de vieți omenești, s-a și văzut că după proces și execuție au încetat toate confruntările militare. Decizia a fost corectă. Și era unica soluție pentru a ieși din această dramă și tragedie pentru toți”, a explicat fostul șef al statului.

Acesta a spus că singurele sale măsuri la procesul și execuția soților Ceaușescu “țineau doar de condițiile de improvizație în care acționam. Asta e altceva, dar în același timp ni s-a impus această situație și s-a dovedit până la urmă calea de ieșire dintr-o situație dramatică în care era țara. Dovadă că imediat după proces au încetat orice fel de confruntări și am putut să ne organizăm altfel viața”.

Întrebat cum a perceput execuția sumară care a urmat și cum i s-a părut atunci decizia Curții, Ion Iliescu a răspuns: “Decizia Curții era determinată de situația dată, de împrejurările, de conjunctura în care se desfășurau evenimentele. Sigur că se pot emite tot felul de judecăți în legătură cu graba, cu acțiunea rapidă, era situația dramatică a țării și s-a văzut că imediat după proces au încetat orice fel de confruntări militare și am putut să întrăm într-o situație normală (...) Deci tot dramatismul acesta era legat de conjunctura dată. Și era rezultatul reacției unei societăți împotriva unui tiran, care a ținut țara într-o situație exasperantă. Și frig și foamete și suferințele oamenilor și nota această de duritate din societate. Or, toată lumea a răsuflat ușurată în ciuda momentelor dramatice trăite atunci. După proces și după execuție, toată lumea a răsuflat ușurată că am scăpat de o povară și că putem să întrăm într-o situație de normalitate. De aceea, pe 27 ne-am putut reuni și să trecem să ne reorganizăm”.