Ion Țiriac: DNA și ANAF ne-au nenorocit

Omul de afaceri Ion Țiriac a declarat joi seară, la Antena 3, că politicienilor încă le este frică de dosare și că DNA și Fiscul „ne-au nenorocit, ne-au pus o talangă de gât cu 'corupție'”.

„Din păcate, politicienilor noștri astazi le e frică pentru toate dosarele care apar peste noapte pentru unul, pentru altul, pentru corupție. După părerea mea, DNA-ul, ăștia de la Fisc, cu corupția, astia pe noi ne-au nenorocit, ne-au pus o talangă de gât cu 'coruptie'. Noi suntem corupti? Nu, nene, Siemens-ul a primit un miliard si nu-stiu-cat pentru coruptie. Noi pentru un cârnat si doua sticle de tuica....Noi din pacate nu am avut educatia si timpul necesar sa educam cele 22 milioane, in special cele 12 milioane din rural, ca statul nu are bani, statul este un vehicul care face societatea sa mearga, asta e datoria statului, iar datoria cetateanului este sa finanteze acest stat direct sau indirect, chiar daca esti somer trebuie sa dai bani inapoi ca roata sa se invarta”, a declarat Ion Țiriac la Antena 3.

Acesta a adăugat că nu a știut că a fost interceptat de DNA, dar avea bănuieli.

„Am auzit de la dvs. că 6 luni sau 9 luni am fost ascultat. Bănuiam eu... Și acuma pot să bănuiesc că mă ascultă toată lumea. Să fie sănătoși, nu sunt însurat, am peste 18 ani, am niște obiceiuri absolut normale, că le ascultă cineva...Dacă asta este libertatea cuiva să asculte cum vrea, când vrea”, a precizat omul de afaceri.

Potrivit Antena 3, Ion Țiriac a fost interceptat de DNA pentru că omul de afaceri locuiește foarte aproape de Elan Schwartzenberg.

Citește și: Foști primari și miniștri revin pe scena politică .