Ionel Dancă a comparat Italia cu gruparea lui Ludovic Orban din PNL: 'Forza Italia în politică se traduce cu Forța Dreptei, moțiunea câștigătoare a lui Orban'

Ionel Dancă, purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal și un susținător al lui Ludovic Orban pentru șefia partidului, compară victoria Italia de la Euro cu cea a grupului condus de actualul lider PNL. Dancă a făcut în acest fel o aluzie ironică la o declarație făcută de Rareș Bogdan, aflat în echipa lui Florin Cîțu în partid, care spunea că premierul României are curajul, precum antrenorul Mancini, să îl schimbe pe Chiellini sau pe Immobile.

„La fotbal și la politică se pricepe toată lumea, nu-i așa?!:) Eu nu mă pricep la fotbal dar am aflat că Giorgio Chiellini, la aproape 37 de ani, are suficient suflu pentru a fi căpitanul echipei care a dus Italia la câștigarea trofeului european. Iar, în politică am învățat că, la fel ca în fotbal, echipa câștigătoare nu se schimbă! Pentru mine, Forza Italia, in politică se traduce cu Forța Dreptei, moțiunea câștigătoare a lui Ludovic Orban pentru funcția de președinte al Partidului National Liberal”, a spus Ionel Dancă, purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal, pe pagina sa personală de Facebook.

Iată ce spunea Rareș Bogdan zilele trecute: „Premierul Cîţu are curajul, exact ca Mancini, marele antrenor al Italiei, care şi-a dus echipa în finală, să îi schimbe la o adică pe Chiellini sau pe Immobile, fără prea multe discuţii, pentru că echipa trebuie să funcţioneze şi pentru că noi i-am dat încrederea noastră pentru a duce această ţară, acest guvern, acest partid spre o guvernare de opt ani”, a afirmat Rareş Bogdan vineri.