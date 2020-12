Ionel Dancă: Alegerile se câştigă la vot, nu în sondaje

Şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Ionel Dancă, i-a îndemnat pe români să iasă la vot pentru a-şi exprima o opţiune clară pentru viitorul Parlament, susţinând că "alegerile se câştigă la vot, nu în sondaje", potrivit Agerpres.

"Îi invităm pe toţi românii să participe astăzi la aceste alegeri, pentru că astăzi se decide viitorul României şi al copiilor noştri pentru următorii ani. Alegerile nu sunt câştigate fără participarea noastră la vot. Sunt multe sondaje. Românii au văzut cine poate să câştige aceste alegeri, dar alegerile se câştigă la vot, nu în sondaje. Este foarte important ca votul românilor să dea o opţiune clară pentru viitorul Parlament, astfel încât partidul care va câştiga alegerile să aibă o majoritate stabilă şi solidă pentru a construi în pace România pe care ne-o dorim cu toţii în următorii ani. Haideţi la vot", a transmis Ionel Dancă alegătorilor.

Acesta a declarat că a votat pentru ca "nicio regiune şi niciun judeţ al României să nu mai rămână în urmă".



"Am votat astăzi, la Focşani, pentru ca nicio regiune şi niciun judeţ al României să nu mai rămână în urmă din punct de vedere al dezvoltării. Am votat pentru Vrancea, pentru Moldova şi pentru România. Am votat pentru autostrada Moldovei, care să lege Moldova de celelalte regiuni istorice şi de Europa, am votat pentru ca pe această autostradă să vină bunăstarea în regiunea noastră, astfel încât să fie create noi locuri de muncă, mai bine plătite, pentru ca tinerii şi românii noştri să nu mai fie nevoiţi să îşi caute un rost în viaţă în altă ţară", a spus Dancă.



Ionel Dancă a votat, duminică, la Şcoala nr. 9 din Focşani, împreună cu ministrul Dezvoltării, Ion Ştefan.