Ionuț Costea așteaptă decizia instanței în privința controlului judiciar. Avocat: Nu a comis faptele de care este acuzat!

Fostul șef al EXIMBANK, Ionuț Costea, așteaptă azi soluția judecătorilor de l ICCJ în privința cererii de ridicare a masurii controlului judiciar pe cautiune:

“Indiferent de solutia de astazi, declaratia clara a domnului Costea in fata instantei de judecata este ca nu a comis faptele de care este acuzat. Constient ca este nevoie de timp pentru a fi clarificate toate aspectele imputate de catre procurori, domnul Costea intelege a respecta cerintele anchetei, rigorile dispuse de catre procurori, insa afirma clar ca este nevinovat si ca va raspunde la toate acuzatiile, oricat timp ar fi necesar. In plus, de astazi, domnul Costea intelege a exprima puncte de vedere exclusiv in fata autoritatilor judiciare.”, a declarat Alexandru Chiciu, avocatul lui Ionuț Costea.

Costea este urmărit penal pentru trafic de influenţă şi complicitate la luare de mită, în dosarul fostului ministru Sebastian Vlădescu.

În dosar, DNA i-a stabilit lui Costea o cauţiune de 1,5 milioane de euro.