ISIS promite un jihad în Rusia, după ce gruparea a văzut că teroriștii ar fi fost bătuți la interogatoriu: 'Lovituri foarte grele, mortale, sângeroase!'

Afișul a fost difuzat de presa iraniană, citând Al Azaim, o rețea de propagandă a IS-Khorasan, conform capturilor de ecran distribuite de utilizatorii X. De asemenea, a fost vizionat pe scară largă pe canalele rusești Telegram.

IS-Khorasan, fondat în Afganistan la sfârșitul anului 2014, a spus că este în spatele atacului de vineri asupra Centrului Crocus din capitala Rusiei, care a ucis cel puțin 137 de persoane.

Patru suspecți din Tadjikistan se confruntă cu acuzații de terorism și toți au pledat vinovați, potrivit agenției de știri de stat TASS.

Aceștia s-au prezentat în instanță și păreau să fi fost bătuți și torturați.

În semn de protest împotriva torturii și a interogatoriilor membrilor organizației, militanții promit să efectueze un nou atac terorist asupra Rusiei, se arată pe afiș.

ISIS – care au revendicat atacurile – amenință acum că se vor răzbuna pe Putin și compatrioții săi „foarte curând”, după ce au fost martori la „tortura brutală” a suspecților, potrivit unui cont de presă neverificat de pe Telegram. Pe afiș scrie: „Inclusiv Putin: Pericol pentru toți rușii sălbatici! Nu mai torturați prizonierii Statului Islamic. Atenție! Să nu credeți că nu avem ocazia să ne răzbunăm pe voi pentru frații noștri capturați.

„În atacul de vineri, v-am dovedit că, dacă vrea Dumnezeu, mujahedinii Statului Islamic vă pot pedepsi pentru oricare dintre ororile voastre; fără această răzbunare, va rămâne mult sânge din Ummah islamică. Tortura mujahedinilor capturați în dumneavoastră, numele și publicarea videoclipurilor lor vă sporesc pofta de sânge pentru mii de frați ai lor. De data aceasta, să te lovim atât de tare în cap, încât generațiile viitoare, dacă vrea Dumnezeu, își vor aminti de tine și aceste dureri și răni din trecut vor fi uitate. Da! Lovituri foarte grele, mortale, sângeroase, înjunghiătoare, arzătoare și devastatoare. Așteaptă-te la un masacru, dacă vrea Dumnezeu. Foarte curând, dacă vrea Dumnezeu."

