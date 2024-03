FOTO-VIDEO Atac de amploare al Israelului: a lovit unul dintre cele mai înalte turnuri rezidenţiale din Rafah

Clădirea cu 12 etaje, situată la aproximativ 500 de metri de graniţa cu Egiptul, a fost avariată în urma atacului. Zeci de familii au rămas fără adăpost, deşi nu au fost raportate victime, potrivit rezidenţilor. Armata israeliană nu a răspuns imediat la solicitările de comentarii cu privire la incident.

Unul dintre cei 300 de locatari ai turnului a declarat pentru Reuters că Israelul le-a dat un avertisment de 30 de minute pentru a părăsi clădirea, în timpul nopţii. "Oamenii s-au speriat, au fugit pe scări, unii au căzut, a fost haos. Oamenii şi-au lăsat lucrurile şi banii", a declarat Mohammad Al-Nabrees, adăugând că printre cei care s-au împiedicat pe scări în timpul evacuării în panică s-a numărat şi soţia însărcinată a unui prieten.

Lovirea turnului din Rafah ar putea fi un semn al unei invazii israeliene iminente, a declarat un oficial palestinian din Fatah, partidul care susţine Autoritatea Palestiniană.

După cinci luni de la începerea asaltului aerian şi terestru necruţător al Israelului asupra Gaza, autorităţile sanitare au declarat că aproape 31.000 de palestinieni au fost ucişi, peste 72.500 au fost răniţi şi mii de persoane au fost prinse sub dărâmături. Ofensiva a aruncat teritoriul palestinian, deja afectat de o blocadă de 17 ani impusă de Israel, într-o catastrofă umanitară. O mare parte din teritoriu a fost transformat în ruine, cea mai mare parte a celor 2,3 milioane de locuitori au fost strămutaţi, iar ONU a avertizat asupra riscului de boli şi foamete.

Trei copii palestinieni au murit de deshidratare şi malnutriţie la spitalul Al Shifa din nordul ţării, în cursul nopţii, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii din Gaza, Ashraf Al-Qidra. Qidra a precizat că sunt 23 de palestineni care au murit din cauze similare în aproape 10 zile.

Pe de altă parte, negocierile privind încetarea focului şi eliberarea celor 134 de ostatici aflaţi încă în Gaza păreau să stagneze înainte de termenul limită sperat, luna sfântă musulmană a Ramadanului, care începe în jurul datei de 10 martie. O sursă din cadrul Hamas a declarat pentru Reuters că este "puţin probabil" ca delegaţia grupării să facă o nouă vizită la Cairo în weekend pentru discuţii. Hamas a dat vina pentru lipsa de progrese pe Israel, care a refuzat până acum să ofere garanţii sau angajamente de a pune capăt războiului sau de a-şi retrage forţele din Fâşia Gaza.

Într-un discurs de marcare a Zilei Martirilor şi Veteranilor din Egipt, sâmbătă, preşedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi a declarat că reconstrucţia Fâşiei Gaza ar putea depăşi 90 de miliarde de dolari.

Într-un comunicat în care a rezumat operaţiunile sale din Gaza din ultima zi, armata israeliană a declarat că a efectuat arestări, a descoperit arme şi a ucis peste 30 de luptători în Khan Younis, inclusiv în zona Hamad, în centrul Gaza şi în zona Beit Hanoun din nord.

Ministerul Sănătăţii din Gaza a declarat că cel puţin 82 de persoane au fost ucise în atacuri israeliene în întreaga Fâşie Gaza în ultima zi.

This is the al-Masri Tower in Rafah after being targeted by Israeli warplanes. The tower served as a shelter for hundreds of displaced people from Khan Younis and Northern Gaza. pic.twitter.com/nMNnvcaRjE