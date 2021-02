Istvan Kovacs: 'Abia atunci când conduci un meci pe un stadion plin simţi că eşti cu adevărat arbitru'

Arbitrul Istvan Kovacs a declarat, într-un interviu, că şi arbitrii îşi doresc ca la meciuri să fie spectatori. El a menţionat că ultimul an a fost unul ciudat şi că a fost şocat în momentul în care a aflat că a fost testat pozitiv cu coronavirus, informează frf.ro, potrivit news.ro.

“Clar da! Ambele partide din Liga Campionilor pe care le-am condus în acest sezon, ambele în Rusia, unul la Sankt Petersburg şi unul la Moscova, s-au jucat cu fani în tribune. Au fost, cred, 8.000 şi 11.000, şi a fost un sentiment plăcut. Abia atunci când conduci un meci pe un stadion plin simţi că eşti cu adevărat arbitru”, a spus Kovacs după ce a fost întrebat dacă arbitrii preferă, la fel ca jucătorii, ca în tribune să fie spectatori la meciuri.

Istvan Kovacs a vorbit şi despre experienţa sa legată de Covid-19 şi de starea de urgenţă, el văzând şi părţile pozitive. “A fost un an ciudat. În care am trăit un sentiment de nesiguranţă în acea perioadă de pauză de 3 luni, neştiind dacă se vor mai relua competiţiile. Apoi, la fel ca şi colegii mei, m-am bucurat enorm că ne putem relua activitatea, cu toate că programul a fost unul comprimat, fără timp de respiro. Dar a fost plăcut să reluăm treaba, să ne putem întoarce pe stadioanele din România şi din Europa. Cu toate că a trebuit să trecem de toate testările COVID, au fost atât de multe! A fost un şoc pentru mine când am aflat că sunt pozitiv cu câteva minute înaintea meciului, am preferat să mă retrag de la acel joc pentru a nu pune în pericol sănătatea celor din jur. Cumva am fost inspirat că mi-am verificat e-mailul pe telefon înainte de a începe jocul. Dar am trecut cu bine peste această perioadă. La aspecte pozitive aş trece faptul că, mai ales în starea de urgenţă, am putut petrece mai mult timp cu familia. Acest lucru ne-a unit. De asemenea, mă bucur că persoanele din familia mea care au avut virusul au trecut cu bine peste această problemă. La aspecte negative aş menţiona lipsa fanilor din tribune, abia aştept să fie iar tribunele pline”.

Kovacs regretă un moment din carieră: “Există un moment pe care l-aş şterge cu buretele, atunci când am folosit o adresare nepotrivită la adresa lui Florinel Coman. Mi-am recunoscut greşeala, mi-am cerut scuze. Oricine cred că poate greşi. Dar a fost un episod unic în cariera mea, unul care nu s-a mai întâmplat până atunci, nu s-a repetat după şi nici nu se va mai repeta vreodată. Am remarcat că există voci care încearcă să mă transforme în arbitrul care nu se comportă respectuos cu jucătorii. Un lucru care este departe de adevăr. Am fost acuzat în trecut că i-aş fi vorbit urât lui Vasile Maftei. Fals! A fost altă persoană care a folosit atunci acea exprimare neadecvată, iar ulterior, chiar după finala Cupei, Voluntari – Astra, Maftei a venit la mine, mi-a strâns mâna şi şi-a cerut scuze pentru declaraţiile prin care mă acuza pe mine. Aş dori să lămuresc şi cel mai recent episod, la Arad, când unul dintre jucătorii de la UTA a făcut anumite declaraţii la adresa mea, fără însă a spune ceva concret. Jucătorul este cel care a venit la mine protestând şi mi-a zis că nu am niciun pic de calitate umană. Probabil reacţia sa vine după ce nu am răspuns provocării sale, nu am schimbat niciun cuvânt cu acesta, fapt care poate fi confirmat de colegii mei şi de ceilalţi jucători din apropiere. Atunci când am greşit faţă de Florinel Coman, am recunoscut şi mi-am cerut scuze. Dar un astfel de comportament nu mă caracterizează nicidecum!”.

Arbitrul a mai declarat că prin introducerea VAR în România se va intra în normalitate. “Pregătirea teoretică este realizată, aşteptăm întreg sistemul care să ne permită să monitorizăm fazele în meciurile din România. Vom intra în normalitate prin introducerea VAR, va fi un plus pentru fotbalul românesc”, a afirmat el.