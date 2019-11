ISU Timiş, anunţ de ULTIMĂ ORĂ: Locuitorii din blocul în care au murit trei persoane în urma unei deratizări se pot întoarce în apartamente

ISU Timiş anunţă că s-a dispus permiterea accesului persoanelor în locuinţele din imobilul de pe strada Vaida Voievod, deoarece nu au mai fost identificate substanţe toxice în urma măsurătorilor efectuate de către echipele CBRN.

"În urma măsurilor de neutralizare efectuate la imobilul de pe strada Vaida Voievod, nr. 1 şi a măsurătorilor efectuate de către echipele CBRN, s-a dispus permiterea accesului persoanelor în locuinţe, deoarece nu au mai fost identificate substanţe toxice. Referitor la apartamentul în care au fost înregistrată prezenţa substanţelor toxice, acesta va rămâne închis până vor ajunge specialiştii de la Direcţia de Sănătate Publică pentru a verifica spaţiul respectiv", au informat reprezentaţii ISU Timiş, potrivit Agerpres.

Echipe CBRN ale ISU Timiş şi Sibiu au extins, luni seara, verificările specifice şi într-un bloc vecin cu cel de pe strada Mioriţa nr. 8 din Timişoara, unde au avut loc, de asemenea, acţiuni de deratizare efectuate de aceeaşi firmă.



"La ora 22.30, în urma identificării unui singur apartament, etajul IV, din strada Vaida Voievod nr. 1, care a efectuat aceeaşi operaţiune de dezinsecţie şi deratizare cu aceeaşi firmă, s-a dispus evacuarea completă a blocului, ca măsură preventivă. Uşa apartamentului este sigilată cu bandă adezivă. Sunt evacuate 31 de persoane", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Timiş, Elena Megherea.



Poliţia Timiş a deschis dosar penal in rem pentru ucidere din culpă în cazul deratizării dintr-un bloc din Timişoara, de pe strada Mioriţei, în urma căreia trei persoane au decedat şi mai mulţi adulţi şi copii au ajuns la spital.



"În urma primelor verificări s-a stabilit că este vorba despre o societate comercială care a efectuat activităţi de deratizare. S-a mers pe acest fir, am căutat să vedem dacă au mai fost şi alte locaţii unde s-au mai efectuat deratizări, am identificat că mai sunt şi altele două în afară de acest bloc. În continuare facem cercetări, este ancheta în derulare, este dosar penal sub supravegherea unui procuror pentru ucidere din culpă", a declarat luni seara, într-o conferinţă de presă, şeful IPJ Timiş, Alin Petecel.