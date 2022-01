Iulian Cristea, după golul care i-a adus FCSB un punct cu CFR: Nu am văzut că a intrat mingea în poartă, colegii au sărit peste mine, eu simţeam o durere mare

Mijlocaşul Iulian Cristea a declarat, duminică seară, că nu şi-a dat seama că mingea a intrat în poartă la golul egalizator al FCSB din minutul 90+4 al meciului cu CFR Cluj. Cristea s-a lovit la cap la momentul golului marcat dintr-o lovitură cu capul.

"Am o lovitură la cap, nu e grav, pentru asta muncim, să aducem puncte. Nu am văzut că a intrat mingea în poartă, colegii au sărit peste mine, eu simţeam o durere mare la cap, doar ei au sărit peste mine şi strigau că e gol. Am simţit spaţiul liber, am urcat, era ultima fază şi am zis că putem să egalăm. Ştim că CFR este o echipă bună, care primeşte greu gol. Cred că am pierdut două puncte, trebuia să câştigăm, am dominat meciul. Dacă vom continua să muncim, va fi bine. Noi am greşit, noi le-am oferit două goluri", a declarat Cristea, care a apărut la interviul de după meci cu un bandaj la cap.

El a vorbit şi despre derbiul cu Dinamo de etapa viitoare: "La derbiul cu Dinamo, fanii să se aştepte că vom da totul pe teren. Va fi greu, jucăm la ei acasă, nu ştim cu va fi gazonul, dacă jucam pe Arena Naţională alta era situaţia".

Formaţia CFR Cluj, liderul Ligii 1, a remizat, duminică, în deplasare, scor 3-3, cu a doua clasată, FCSB, într-un meci din etapa a XXII-a campionatului, în care gazdele au înscris ultimul gol după minutul 90. Au marcat: Octavian Popescu ’24, V. Gheorghe ’71, Cristea ‘90+4 / Debeljuh ’36, ’40, Chipciu ’77.

CFR Cluj este lider în clasament, cu 58 de puncte, în timp ce FCSB este pe doi, cu 48 de puncte. Poziţia a treia este ocupată de FC Voluntari, care are 38 de puncte.