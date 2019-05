Președintele brazilian Jair Bolsonaro şi-a anulat vizita în Statele Unite, a anunțat cabinetul său vineri, după proteste puternice împotriva faptului că a fost onorat cu premiul de persoană a anului de către Camera de Comerț Braziliano-Americană, relatează Reuters, potrivit Mediafax.

Datorită remarcărilor rasiste, homofobe și misogine din trecut ale lui Bolsonaro, organizatorii au constatat că mai multe locații din New York refuză să găzduiască cina de gală, inclusiv Muzeul American de Istorie Naturală.

Majoritatea sponsorilor, cum ar fi Delta Air Lines, The Financial Times și Bain & Co, şi-au retras săptămâna aceasta sprijinul pentru eveniment.

Purtătorul de cuvânt al Bolsonaro, generalul Otavio Rego Barros, a afirmat într-o declarație că președintele nu va participa la cină din cauza "rezistenței și atacurilor deliberate ale primarului orașului New York și a presiunii grupurilor de interese" asupra organizatorilor și sponsorilor evenimentului.

Delta a anunţat că nu va mai sponsoriza evenimentul, dar a refuzat să ofere detalii suplimentare.

Financial Times a transmis că nu va mai fi sponsor al evenimentului, în timp ce a refuzat să dea detalii suplimentare.

"Am decis să ne retragem sponsorizarea ... Cina de Gală pentru premiul Persoana Anului 2019. Încurajarea și sărbătorirea diversității este un principiu de bază al lui Bain", a anunţat şi corporaţia Bain.

Anularea galei este privită ca o lovitură pentru Bolsonaro, care a avut în ultimul timp în mod activ o relaţie mai strânsă cu Statele Unite și în special cu președintele Donald Trump, pe care l-a lăudat. Respingerea lui Bolsonaro de către marile corporaţii face rău și promisiunii sale de a crește investițiile străine în Brazilia.