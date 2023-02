Jessica Pegula s-a gândit la retragere din cauza sănătăţii mamei sale

Jucătoarea americană de tenis Jessica Pegula, numărul 4 mondial, a dezvăluit că s-a gândit anul trecut să renunţe prematur la cariera ei, din cauza problemelor de sănătate ale mamei sale, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Kim Pegula, coproprietară şi preşedintă a echipelor de fotbal american Buffalo Bills şi hochei pe gheaţă Buffalo Sabres, a suferit un stop cardiac în iunie şi a fost resuscitată de cealaltă fiică, Kelly, înainte de sosirea ambulanţei şi intervenţia paramedicilor.Jessica Pegula a aflat vestea când s-a întors în Florida de la Roland Garros, unde a fost eliminată în sferturi de poloneza Iga Swiatek, viitoarea campioană, performanţă care a urcat-o pe locul opt în ierarhia WTA.''Deodată am trecut de la 'Hai să sărbătorim intrarea în Top 10 mondial' la 'Trebuie să mă gândesc la cariera mea de după tenis mult mai devreme decât am crezut?'. Am 28 de ani şi sunt mândră că pot face faţă oricărei situaţii cu care mă confrunt, dar asta a fost prea mult'', a scris Pegula într-un eseu din The Players' Tribune.Pegula a dorit să împărtăşească povestea mamei sale după ce jucătorul de fotbal american Damar Hamlin (Buffalo Bills) a suferit un infarct pe teren, în ianuarie, la un meci din NFL.Jucătoarea americană a participat apoi în 2022 la Wimbledon şi US Open, ajungând pe locul trei mondial la final de sezon.''Încă voiam să joc la Wimbledon dacă ştiam că mama mea este OK. Tatăl meu nu a vrut să mai joc, dar ştiam că mama s-ar supăra dacă aş renunţa din cauza ei. Am avut de-a face cu multe speculaţii şi întrebări privind sănătatea ei, chiar dezminţind zvonurile că ea a murit. Nu a fost neapărat cea mai plăcută experienţă la Wimbledon, îmi amintesc. Am avut câteva victorii bune şi am fost mândră că am putut juca având în vedere situaţia'', a scris Pegula.La Australian Open 2023, Pegula a fost eliminată în sferturi de Victoria Azarenka.