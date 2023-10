Joe Biden este șocat, după ce un bărbat a ucis un copil de 6 ani doar pentru că este musulman

“Eu şi Jill am fost îngroziţi să aflăm despre uciderea brutală a unui copil şi despre tentativa de ucidere a mamei acestuia, ieri, în Illinois. Condoleanţele şi rugăciunile noastre se îndreaptă către familie.

Un astfel act de ură împotriva unei familii musulmane palestiniene nu are ce căuta în America.

Ca americani, trebuie să ne unim şi să respingem islamofobia şi toate formele de bigotism şi ură. Am spus în repetate rânduri că nu voi rămâne tăcut în faţa urii.

Trebuie să fim fermi”, a notat Biden pe X, fostul Twitter.

Un bărbat în vârstă de 71 de ani, numit Joseph M Czuba şi identificat ca fiind proprietarul locuinţei în care trăia familia, a fost arestat şi acuzat de crimă.

Jill and I were sickened to learn of the brutal murder of a child and the attempted murder of the child’s mother yesterday in Illinois. Our condolences and prayers are with the family.



This act of hate against a Palestinian Muslim family has no place in America.