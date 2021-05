Joe Biden trebuie să facă patru viraje în relațiile cu Rusia, declară experții politici americani

Președintele Statelor Unite, Joe Biden, trebuie să facă patru viraje în relațiile cu Rusia, consideră experții politici americani.

Washingtonul și Moscova prelucrează detaliile summitului dintre președintele SUA, Joe Biden și președintele Rusiei, Vladimir Putin, ce s-ar putea desfășura în vara acestui an, într-o terță țară. După cum scrie publicația The National Interest, citând opinia experților americani, întâlnirea ar putea avea loc în iunie, când Biden va vizita Europa pentru a participa la evenimente sub egida G7 și a NATO.

”Tonul și rezultatele acestui summit sunt greu de anticipat. Dar cu câteva săptămâni înainte de acest eveniment, Biden ar putea începe reorientarea relațiilor americano-ruse cu patru viraje strategice”, estimează autorii articolului din NI, preluat de Politros.

În primul rând, Casa Albă ar putea renunța să mai pună accent exclusiv pe negocieri diplomatice la nivel înalt. Biden și administrația sa ar trebui să se concentreze pe comunicarea de rutină între Guvernele celor două țări, precum și pe soluționarea operativă a tuturor problemeor divergente, fără a mai aștepta negocieri la nivelul șefilor de stat. Unul dintre pașii în această direcție ar trebui să fie întoarcerea la Moscova a ambasadorului SUA.

Prin următorul său pas, Biden ar trebui să minimalizeze riscul unui conflict militar cu Rusia. În acest scop, americanii trebuie să pună capăt intervenției lor în Siria, unde există pericolul unei confruntări cu militarii din Rusia.

”Al treilea moment de cotitură este miza pe o apărare sigură și pe refuzul de a pune presiuni pe opozanți, în special prin intermediul folosirii în exces a sancțiunilor”, sunt de părere experții publicației americane.

Ultimul, al patrulea pas este cel asupra căruia Biden a atras, deja, atenția în apelurile sale. Principalul scop al strategiei Washingtonului în relațiile cu Moscova trebuie să fie întotdeauna pacea. Rusia și Statele Unite sunt deținătoarele celor mai mari arsenale nucleare din lume, iar orice escaladare între ele poate conduce la consecințe destul de triste. Prin urmare, părțile trebuie să-și dorească pacea, nu confruntarea.