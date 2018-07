John Malkovich va juca alături de Jude Law în serialul 'The New Pope'

Actorul John Malkovich, dublu nominalizat la Oscar, va juca alături de Jude Law în serialul „The New Pope”, produs de HBO şi Sky Italia, continuare a „The Young Pope”, regizat de Paolo Sorrentino, informează Variety, scrie news.ro.

Producţia originală a fost anunţată ca o miniserie independentă de „The Young Pope”, fiind descrisă de HBO şi Sky drept al doilea serial al lui Sorrentino plasat în lumea papală modernă.

Jude Law a jucat în „The Young Pope” rolul Lenny Belardo, care a luat numele Pius XIII când a devenit primul papă american din istorie. Nu este cunoscut dacă Law va reveni în acest rol, având în vedere finalul serialului. Noile zvonuri spun că Malkovich va juca rolul Pontifului.

John Malkovich a fost de două ori nominalizat la Oscar, la categoria „cel mai bun actor în rol secundar”, pentru „Places in the Heart” şi „In the Line of Fire”. Cariera sa se întinde pe trei decenii, iar între filmele în care a jucat se numără „Dangerous Liaisons”, „Con Air” şi peliculele din franciza „Red”. Şi-a jucat propriul rol în „Being John Malkovich” al lui Spike Jonze, iar „The New Pope” va fi una dintre puţinele producţii de televiziune la care a lucrat.

În prezent, Jude Law - cunoscut din lungmetraje ca „The Talented Mr. Ripley” şi cele ale francizei „Sherlock Holmes” - filmează pentru „Captain Marvel”, în care joacă rolul doctorului Walter Laeson, cunoscut ca Mar-Vell. El va putea fi văzut şi în „Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”, după J.K. Rowling, în rolul Albus Dumbledore.

Producţia pentru serialul „The New Pope” va începe în luna noiembrie, în Italia. Sorrentino va scrie scenariul cu Umberto Contarello şi Stefano Bises. Serialul este produs de Lorenzo Mieli şi Mario Gianani pentru Wildside şi coprodus de Mediapro. Distribuitorul global va fi FremantleMedia International.

„The Young Pope” a debutat pe Sky în octombrie 2016, apoi pe HBO, în ianuarie 2017. Jude Law a primit o nominalizare la Globurile de Aur pentru rolul său din serial.