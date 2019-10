John Travolta, recompensat cu premiul pentru interpretare la Festivalul de Film de la Roma 2019

Actorul american John Travolta s-a declarat "mândru" de a fi jucat în filme "atemporale", la participarea sa la cel de-a XIV-lea Festival de Film de la Roma care se desfăşoară în perioada 17- 27 octombrie în capitala Italiei, relatează EFE potrivit Agerpres

Travolta a fost recompensat cu Premiul pentru cel mai bun protagonist, pentru interpretarea sa magistrală în filmul 'The Fanatic', regizat de Fred Durst, în care joacă rolul unui fan obsedat de eroul său de acţiune preferat, care îi ocupă întreaga viaţă.Potrivit actorului, filmul nu prezintă doar spaima pe care o pot provoca fanii vedetelor lor preferate, ci şi pasiunile ascunse pe care aceştia le trezesc în interiorul lor.La primirea premiului, Travolta a ţinut să rememoreze câteva perioade din cariera sa şi s-a declarat "mândru" de toate filmele sale, inclusiv de primele sale roluri, precum cel a lui Tony Manero din 'Saturday night fever' (1977), care i-a adus prima nominalizare la premiile Oscar.A ţinut să reamintească şi de musicalul 'Grease' (1978) sau de 'Pulp Ficton' (1994) al lui Quentin Tarantino, toate filme 'atemporale' din istoria cinematografiei.El a mulţumit publicului pentru a-i fi permis să dezvolte şi roluri mai atipice, precum cel al unei femei în 'Hairspray' (2007), al unui aspirant la preşedinţia SUA în 'Primary colors' (1998), sau al unui avocat în producţia de televiziune 'American Crime Story' despre cazul lui O.J Simpson (2016).Reputatul actor a mărturisit că nu regretă nici faptul că a respins roluri în filme care au devenit celebre, precum cele din 'American gigolo'(1980), 'An Officer and a Gentleman' (1982), 'Splash' (1984), sau 'The Green Mile' (1999).Printre actorii care i-au fost fost model şi sursă de inspiraţie i-a enumerat pe James Cagney, Marlon Brando şi Elizabeth Taylor, dar şi pe Federico Fellini sau Sophia Loren, ale cărei filme i-au încântat copilăria.Travolta a declarat că nu regretă nici pasiunea sa pentru dans, subliniind că îi place în continuare să danseze, cum o dovedeşte participarea sa în videoclipul piesei '3 to tango' a cântăreţului Pitbull, în care se lansează pe ritmurile tangoului.