Johnny Depp şi Oliver Stone marchează revenirea americanilor la Festivalul de la Deauville

Cea de-a 47-a ediţie a Festivalului filmului american de la Deauville, care va începe vineri seară, va fi marcată de revenirea starurilor hollywoodiene în acest oraş din nord-vestul Franţei, în frunte cu Johnny Depp şi Oliver Stone, într-o competiţie oficială marcată de pelicule ce prezintă personaje aflate în căutarea identităţii şi de filme franţuzeşti inedite, precum cel mai recent proiect regizat de Claude Lelouch, informează AFP.

Dintre cele 13 filme independente aflate în competiţie, 12 vor avea echipe care vor fi prezente în oraşul francez, "fapt care dovedeşte că americanii nu se tem să vină la Deauville", a declarat directorul festivalului, Bruno Barde, potrivit agerpres.ro.

Johnny Depp, în vârstă de 58 de ani, este aşteptat duminică în această staţiune balneară din provincia Normandia. Actorul american, implicat recent într-o saga judiciară contra unui tabloid pe fondul unor acuzaţii de violenţă conjugală, va prezenta la Deauville, în afara competiţiei, filmul "City of lies". În această peliculă, starul american joacă rolul unui poliţist forţat să se pensioneze. Filmul, în care joacă şi Forest Whitaker, a fost lansat direct pe DVD.

Oliver Stone va fi la rândul lui prezent la Deauville şi va prezenta sâmbătă seară, în afara competiţiei, "JFK Revisited: Through the Looking Glass", un documentar care nu şi-a găsit deocamdată un distribuitor, în pofida prezenţei sale la Cannes.

Actriţa Dylan Penn va promova "Flag Day", filmul tatălui ei, Sean Penn, în care joacă şi ea.

Juriul competiţiei oficiale va fi prezidat de Charlotte Gainsbourg, în timp ce juriul secţiunii Revelation va fi condus de Clemence Poesie. Premiile Festivalului de la Deauville vor fi atribuite pe 11 septembrie.

Multe dintre peliculele selecţionate conţin personaje aflate în căutarea identităţii. "Este normal, pentru că atunci când în lume reperele sunt busculate, cel mai bine e să te întorci spre tine însuţi şi să te regăseşti", a declarat Bruno Barde.

Printre cele mai remarcate filme de către criticii de specialitate se află "Pig", de Michael Sarnoski şi cu Nicolas Cage în rolul principal, un film "de o frumuseţe şi de o profunzime enorme", potrivit cotidianului The Washington Post. Acest thriller spune povestea unui fost bucătar-vedetă, care trăieşte izolat în pădure şi îşi caută porcul care i-a fost răpit. Filmul va fi lansat în curând în Franţa.

Vor concura de asemenea "Down with the king", de Diego Ongaro, cu un star al muzicii hip-hop, Freddie Gibbs, şi care a fost prezentat în afara competiţiei la Cannes; "Blue Bayou", de Justin Chon - proiectat în secţiunea Un Certain Regard de la Cannes; precum şi "John and the hole", de Pascual Sisto, care a făcut parte din selecţia specială de la Cannes 2020.

Două filme din competiţie au deja o dată de lansare în Franţa. "La proie d'un ombre", de David Bruckner, va fi lansat pe 15 septembrie, iar "Pleasure", regizat de Ninja Thyberg şi interzis spectatorilor sub 18 ani, este aşteptat în cinematografele franceze începând din 21 octombrie. "Pleasure" spune povestea unei tinere suedeze care vrea să facă carieră în industria porno şi descoperă o lume în care plăcerea este repede înlocuită de riscuri, toxicitate şi misoginie.

Tot în competiţia oficială va fi prezent şi filmul "Red Rocket", de Sean Baker, ce prezintă întoarcerea în oraşul natal a unui star al filmelor porno, unul dintre lungmetrajele care au marcat competiţia de la Cannes, chiar dacă nu a câştigat un premiu.

Filme inedite franţuzeşti

În afara competiţiei, tânărul regizor şi actor american Jim Cummings, recompensat cu Marele Premiu la Deauville în 2018, va prezenta cel de-al doilea lungmetraj al său, "The Beta Test", regizat în colaborare cu JP McCabe şi aşteptat în decembrie în cinematografele franceze. La cea de-a 44-a ediţie a Festivalului de la Deauville, tânărul regizor şi actor american a fost premiat pentru "Thunder Road", un pamflet tragicomic la adresa "virilităţii lui John Wayne".

Pentru al doilea an consecutiv, festivalul propune şi câteva pelicule franceze inedite. Claude Lelouch va prezenta, alături de numeroşi actori celebri, filmul său "L'amour, c'est mieux que la vie". Regizorul francez, recompensat cu trofeul Palme d'Or la Cannes în 1966 pentru "Un homme et un femme", turnat în Deauville, a declarat în octombrie 2020 pentru RTL că "L'amour, c'est mieux que la vie" este ultimul său film.

Laure Calamy, câştigătoarea premiului Cesar pentru cea mai bună actriţă în luna martie, Christophe Honore şi Yvan Attal vor călători şi ei la Deauville pentru a-şi prezenta cele mai recente lungmetraje.

În total, 53 de filme vor fi proiectate în cadrul acestui festival.

Organizatorii mizează pe un public mult mai numeros în raport cu cei 38.000 de spectatori care au fost prezenţi la ediţia din 2020, marcată de pandemia de COVID-19. La ediţiile sale precedente, Festivalul de la Deauville atrăgea în fiecare an un public alcătuit din aproximativ 60.000 de spectatori.