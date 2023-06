Joni Mitchell, primul concert în postura de artist principal din ultimii 20 de ani

Cântăreaţa canadiano-americană de muzică folk Joni Mitchell, în vârstă de 79 de ani, a susţinut sâmbătă seara primul său concert în postura de artist principal din ultimii peste 20 de ani.

Joni Mitchell a suferit în 2015 un anevrism cerebral aproape fatal, în urma căruia a fost nevoită să înveţe din nou să meargă, să vorbească şi să cânte la chitară. Sâmbătă, însă, ea a cântat aproape trei ore, alături de admiratori celebri precum Annie Lennox, Marcus Mumford şi Brandi Carlile, relatează luni BBC.

Spectacolul, care a avut loc în statul Washington, promovat sub denumirea "Joni Jam", a recreat atmosfera din timpul evenimentelor jam-session, cu vin şi muzică, pe care Mitchell le-a găzduit pentru alţi muzicieni în casa ei din California, în timpul perioadei de recuperare.

Spectacolul a fost, în esenţă, o versiune extinsă a concertului surpriză pe care Mitchell l-a susţinut anul trecut în cadrul Newport Folk Festival şi a marcat primul concert cu acces plătit susţinut artistă după turneul "Both Sides Now" din 2000.

Locul de desfăşurare al concertului a fost Gorge Amphitheatre, o arenă în aer liber situată într-o zonă pitorească, însă scena a fost decorată astfel încât să arate ca sufrageria lui Mitchell, cu canapele, lămpi, măsuţe şi fotografii cu pisica şi câinele ei.

Între cântece, artista a sorbit vin alb şi a devenit din ce în ce mai locvace, împărtăşind bârfe din showbiz şi glumind cu Brandi Carlile.

Spectacolul a fost deschis cu "Big Yellow Taxi", melodie pe care publicul a cântat alături de Mitchell, setul de piese incluzând piese cunoscute din catalogul muzical al artistei, de la "Both Sides Now" şi "A Case Of You" până la "A Strange Boy".

Criticii au descris concertul drept o sărbătoare plină de bucurie a vieţii şi operei lui Joni Mitchell. Mulţi s-au mirat de modul în care vocea ei şi-a revenit şi s-a schimbat în urma anevrismului.

Concertul s-a încheiat cu un cover al melodiei "Young At Heart" a lui Frank Sinatra.

Joni Mitchell este o personalitate majoră a generaţiei folk-rock a anilor 1960, impunându-se prin hituri precum "Big Yellow Taxi", "Both Sides Now" şi "Woodstock", dedicat faimosului festival din 1969.