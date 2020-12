Josep, desemnat cea mai bună animaţie: Un triomphe, cea mai bună comedie europeană

Două producţii franceze au fost premiate în a patra seară a evenimentului online dedicat de Academia Europeană de Film (EFA) acordării trofeelor pentru anul 2020: „Josep” a fost desemnată cea mai bună animaţie, iar „Un triomphe”, cea mai bună comedie europeană, potrivit news.ro.

La categoria „lungmetraj european de animaţie” au fost nominalizate: „Calamity” (Franţa, Danemarca), de Rémy Chayé, „Josep” (Franţa, Belgia, Spania), de Aurel, „Klaus” (Spania), de Sergio Pablos, şi „The Nose or The Conspiracy of Mavericks” (Rusia), de Andrei Khrzhanovski.

„Josep” este povestea ilustratorului Josep Bartoli (născut în Barcelona, în 1910, decedat în 1995, la New York), care a luptat împotriva regimului franchist. Acţiunea are loc în 1939. Guvernul francez a construit lagăre de concentrare în care erau ţinut refugiaţii din Spania, în condiţii greu de imaginat. Într-unul dintre acestea, doi bărbaţi leagă o prietenie. Unul este gardian, celălalt e Bartoli.

Aurel a declarat că dedică premiul familiei sale, care „a trăit cu Josep şi cu mine zece ani”, dar şi migranţilor care încearcă să scape de dictaturi şi de foamete.

La categoria „comedie europeană” au fost selectate: „Advantages of Travelling by Train/ Ventajas de viajar en tren” (Spania), regizat de Aritz Moreno, „Ladies of Steel/ Terasleidit” (Finlanda), de Pamela Tola, şi „The Big Hit/ Un triomphe” (Franţa), de Emmanuel Courcol.

„Un triomphe” îl are în centru pe Etienne, un actor deseori şomer, care conduce un workshop de teatru într-o închisoare din Franţa. Formează o trupă cu care pune în scenă „Aşteptându-l pe Godot” a lui Samuel Beckett. Succesul nesperat le dă şansa să facă un turneu în afara închisorii.

Emmanuel Courcol a spus că filmul este bazat pe o poveste reală, descoperită într-un documentar. „Este vorba despre nevoia de cultură de peste tot. Este al doilea film al meu, pentru că am început târziu, şi sunt foarte emoţionat”.

Din distribuţie fac parte Kad Merad, Marina Hands, David Ayala, Lamine Cissokho, Sofian Khammes şi Pierre Lottin.

Câştigătorii au fost aleşi de cei peste 3.800 de membri ai Academiei.

Sâmbătă seară vor fi cunoscuţi câştigătorii EFA Award for Innovative Storytelling, European Documentary, European Discovery, European Actress, European Actor, European Screenwriter, European Director şi European Film.

Pentru prima dată, vor fi anunţate filmele nominalizate la Premiul LUX al Publicului European acordat de Parlamentul European şi EFA în parteneriat cu Europa Cinemas şi Comisia Europeană.