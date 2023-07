Jurnaliștii Recorder, răspuns acid pentru Marian Godină: lista minciunilor și afirmațiilor false este revoltător de lungă

Între jurnaliștii de la Recorder și polițistul Marian Godină a izbucnit un război în toată regula, după o anchetă a jurnaliștilor privind presiunile la care sunt supuși lucrătorii din Poliție. Godină i-a acuzat pe cei de la Recorder că au publicat informații false și neverificate, iar jurnaliștii i-au dat o replică în care explică fiecare detaliu al reportajului, iar în tot acest timp se întreabă ce-l mână în această luptă pe Marian Godină și-l acuză că aruncă în spațiul public informații false.

”În ultimii ani, ne-am obișnuit ca, pe lângă valul de apreciere venit din partea publicului, să gestionăm și insultele, atacurile la persoană și încercările de discreditare îndreptate împotriva redacției Recorder. Însă agresivitatea cu care polițistul Marian Godină încearcă acum ce au mai încercat și alții în trecut ne obligă să venim cu un răspuns, în primul rând din respect pentru publicul nostru.

Nu știm de ce o face, dar simțim din ce în ce mai des că sunt mulți oameni care caută cu disperare metode de a distruge imaginea și încrederea Recorder. O fac încercând mai întâi să inducă ideea unor jurnaliști aroganți, care se consideră perfecți și care pozează în idoli și în salvatori ai națiunii. E o tehnică de manipulare ieftină, dar adesea eficientă. Nu ne-am dorit niciodată să fim priviți ca idoli sau salvatori și de fiecare dată când am avut ocazia am comunicat asta către public. Există câteva sute de persoane care pot confirma că, în ultima săptămână, la cele trei întâlniri pe care le-am avut cu publicul, am exprimat apăsat această idee: „Nu ne acordați încredere necondiționată pentru că asta ne face rău tuturor! Fiți exigenți cu orice persoană sau entitate care are putere de influență în spațiul public!“

Toți cei care încearcă să proiecteze această imagine asupra noastră nu vor sau nu sunt capabili să înțeleagă că imaginea de salvatori este alimentată nu de noi, ci de eșecul instituțiilor pe care mulți dintre ei le reprezintă. Nu-ți trebuie studii în sociologie ca să înțelegi că nivelul de încredere pe care românii îl au în instituțiile statului este mai jos ca niciodată. Neavând în cine să mai creadă, oamenii caută să se agațe de iluzia că statul poate fi înlocuit de o mână de jurnaliști, de un politician demagog sau de un influencer atotștiutor de pe Facebook. Nu ne bucurăm că suntem percepuți ca salvatori sau ca niște oameni cu puteri supranaturale, pentru că e copleșitor să primești săptămânal sute de solicitări de a rezolva cazuri de corupție, crime, abuzuri judiciare, cazuri de malpraxis etc. ”, scriu jurnaliștii de la Recorder.

Recorder: Lista afirmațiilor false lansate de Godină este revoltător de lungă

”Îl informăm pe Marian Godină că toate informațiile pe care le-a expus (mai puțin cele false, după cum vom arăta în continuare) erau cunoscute de jurnaliștii Recorder cu mult înaintea publicării și putem să dovedim acest lucru cu ușurință. Dacă ne suna să verifice (cum fac jurnaliștii înainte să arunce un articol în spațiul public), i-am fi explicat și dovedit că s-a grăbit cu eticheta de amatori atunci când a afirmat că el a aflat informații mai multe ca noi în timp ce stătea întins pe șezlong.

Da, intuim întrebarea: Și dacă am avut informațiile de ce nu le-am inclus în material, în timp ce Marian Godină a făcut dreptate și le-a pus repede pe Facebook, oferind chiar și acces preferențial celor dispuși să plătească și să le afle mai devreme?

Pentru că nu toate informațiile pe care le afli pe parcursul unei documentări sunt adevărate sau sunt relevante pentru materialul jurnalistic, care trebuie să urmărească în primul rând interesul public. Așadar, meseria de jurnalist presupune și un proces de verificare și filtrare a informațiilor. Asta înseamnă că nu oricine reușește să facă rost de niște informații e capabil să le și transforme în conținut bun de scos în fața publicului. La fel cum nu oricine reușește să-și tragă o cagulă pe față și să ajungă la ușa unui infractor e capabil să-i spargă ușa și să-l încătușeze. Fiecare meserie cu specialiștii ei.

Vom încerca, pe cât posibil, să fim punctuali, deși lista greșelilor și a afirmațiilor false emise de Marian Godină e revoltător de lungă. Și o să prezentăm și dovezi, ceea ce Marian Godină nu a considerat necesar să facă în sprijinul afirmațiilor sale.”, mai scriu jurnaliștii.

Întreaga explicație a jurnaliștilor Recorder