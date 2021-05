Kelemen Hunor: 'A fost o decizie bună că UDMR a intrat la guvernare, rezultatele sunt bune'

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, la Cluj, că membrii din conducerea formaţiunii sale sunt mulţumiţi cu faptul că Uniunea a intrat la guvernare, potrivit agerpres.ro.

"Au trecut 150 de zile de când acest Guvern este în funcţiune. Astăzi am avut o dezbatere în CRU şi cu toţii am fost de acord că a fost o decizie absolut bună şi chiar firească să intrăm în această coaliţie şi să participăm la guvernare împreună cu PNL şi USR PLUS", a declarat Kelemen Hunor, după şedinţa Consiliul Permanent al UDMR.

El s-a declarat mulţumit şi de activitatea miniştrilor UDMR.

"În această perioadă de 152 de zile de când această echipă este la guvernare am luat decizii importante, am pregătit decizii importante şi sunt sunt convins că în ceea ce priveşte PNRR, cât şi lupta împotriva COVID, rezultatele sunt bune. Sunt multe, multe alte decizii de etapă pe care noi le-am luat şi cu care eu sunt mulţumit. Sunt mulţumit cu echipa noastră guvernamentală, cu miniştrii UDMR, fiecare are o performanţă bună, iniţiative bune şi chiar în ceea ce priveşte reformele, merg într-o direcţie potrivită", a mai spus Kelemen Hunor.