Kelemen Hunor încinge bursa speculațiilor pentru prezidențiale: PSD nu are cum să nu!

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri că PSD este cel mai mare partid, va rămâne cel mai mare partid şi nu are cum să nu aibă candidat la prezidenţiale. El a precizat că în opinia sa, Mircea Geoană are intenţia de a candida, dar în ce format, cu cine, susţinut de cine, asta nu ştie.

”Coaliţia, dacă doreşte să aibă un singur candidat, va anunţa acel candidat”, a spus preşedintele UDMR, la Digi24.

Întrebat dacă liderul PSD Marcel Ciolacu ar intra în cursa pentru preşedinte, Kelemen Hunor a spus: ”Nu ştiu ce va face Marcel Ciolacu, nu l-am întrebat ce va face, eu ştiu că PSD este cel mai mare partid, va rămâne cel mai mare partid şi nu are cum să nu aibă candidat. Cine va fi acel candidat, vom vedea, va anunţa PSD la timpul potrivit”.

Despre Mircea Geoană, preşedintele UDMR a afirmat că în opinia sa are această intenţie de a candida.

”Eu cred că are intenţia de a candida dar în ce format, cu cine, susţinut de cine, asta nu ştiu. A mai candidat, sunt convins că are de gând să meargă în alegeri prezidenţiale, dar susţinut de cine, asta nu îmi dau seama. (..) Poţi să candidezi, acum este şi o modă cu independenţi, cu oameni care nu au fost la putere, sigur, are şi Mircea Geoană vulnerabilităţile din trecut dar mai are încă ceva, şi asta este mai important decât vulnerabilităţile, în acest moment, cetăţenii ce spun despre Mircea Geoană. Trebuie să fie un om serios dacă este într-o funcţie atât de importantă. Ei văd că Mircea Geoană este într-o structură extrem de importantă în care românii au mare încredere. Românii au încredere în NATO”, a subliniat Kelemen Hunor, precizând că asta este mult mai important decât câte alegeri a pierdut.

”Da, Mircea Geoană a pierdut toate alegerile, şi la Primăria Generală şi la prezidenţiale. Oamenii probabil au uitat ce s-a întâmplat în 2009”, a mai spus el

Întrebat dacă liderul AUR, George Simion, ar putea candida la prezidenţiale, Kelemen Hunor a spus: ”Nu ştiu, în acest moment avem un singur candidat. Ştim de la domnul Rareş că va candida domnul Ciucă de la PNL. În rest, nu avem niciun candidat, doar anunţul lui Rareş Bogdan pentru domnul Ciucă”. Domnul Ciucă este un om foarte foarte disciplinat. E militar”, a mai comentat liderul UDMR, adăugând că ”dacă Rareş Bogdan a spus că va candida, a intrat deja în campanie”.