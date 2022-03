Kelemen Hunor preia mesajul lui Klaus Iohannis, în prima zi fără stare de alertă: Dacă vom fi precauţi, va fi bine

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă, miercuri, în prima zi de la ridicarea restricţiilor impuse de pandemie, că virusul şi îngrijorarea nu au dispărut odată cu starea de alertă. Acesta mulţumeşte tuturor celor care s-au implicat în combaterea pandemiei. ”Dacă vom fi precauţi şi vom avea grijă de noi şi de cei dragi în continuare va fi bine”, a transmis vicepremierul, potrivit news.ro.

”De astăzi au fost ridicate toate restricţiile epidemiologice în România. Am ajuns la finalul a doi ani lungi, cu multe experienţe mai puţin plăcute. Eu, de exemplu, nu m-am obişnuit nici până astăzi că am văzut doar puţin din feţele oamenilor. Ne-am bazat doar pe privirea ochilor la discuţiile din Bucureşti, la benzinării, la evenimentele culturale sau la diverse întâlniri, iar din aceste priviri am putut citi, după caz, teamă sau speranţă”, a scris, miercuri, pe Facebook, Kelemen Hunor.

Potrivit acestuia, ”odată cu eliminarea restricţiilor, însă, nu dispar îngrijorarea şi virusul”.

”Totuşi, să fim încrezători şi să le mulţumim tuturor celor care au avut grijă de noi în aceşti doi ani, celor dragi nouă, medicilor, asistenţilor, profesorilor. Cu toţii am avut de suferit în această perioadă şi nu vrem să ne întoarcem acolo. Dacă vom fi precauţi şi vom avea grijă de noi şi de cei dragi în continuare va fi bine. Să ne încurajăm şi să ne sprijinim unii pe alţii”, a mai scris vicepremierul.