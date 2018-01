Kelemen Hunor spune că e treaba premierului şi a miniştrilor dacă merg cu jandarmi sau cu SPP

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că este opţiunea premierului şi a miniştrilor varianta prin care îşi asigură protecţia şi a amintit că atunci când beneficia de SPP a renunţat uneori la aceste servicii, conform Agerpres.

Declaraţiile lui Kelemen Hunor au fost făcute în contextul în care presa centrală susţine că Viorica Dăncilă şi membrii Cabinetului său vor renunţa la angajaţii Serviciului de Pază şi Protecţie. "E treaba ei (n.r. - Vioricăi Dăncilă) ce va face şi cu cine merge, (...) cu jandarmi, cu SPP. Nu am nicio reacţie la această chestiune. Şi eu din când în când am renunţat la SPP când aveam SPP şi mergeam singur. Este treaba lor ce fac, nu e treaba mea, nu e treaba Parlamentului, nu e treaba UDMR dacă merg cu jandarmi, merg cu SPP, merg cu Acvila sau nu mai ştiu cu cine. Statul trebuie să aibă instituţional capacitatea de a asigura protecţia unor demnitari, care, conform legii, primesc o protecţie în plus", a afirmat Kelemen, marţi, la Parlament.

Luni, la Antena 3, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat că vicepremierul Paul Stănescu este cel care a denunţat o propunere venită din partea lui Lucian Pahonţu, şef al SPP.

"Mai mulţi colegi mi-au zis că şeful SPP-ului a fost implicat mai mult decât e cazul. Şeful SPP-ului n-are de ce să interacţioneze cu premierul sau cu membri ai Cabinetului. (...) Este un coleg de-al nostru - de mine s-a ascuns - Paul Stănescu, probabil că de aia are şi probleme acum sau poate că este o simplă coincidenţă. El a spus în mai multe întâlniri publice în ţară, la întâlniri ale CExN, că un bun prieten de-al lui a fost trimis de domnul Pahonţu, care a spus că nu vorbeşte în numele dumnealui - eu cred că vorbea doar în numele dumnealui - şi a spus că undeva prin martie eu o să fiu executat şi că dumnealui să stea deoparte că o să fie protejat şi chiar o să ajungă preşedintele partidului", a afirmat preşedintele PSD.