Klaus Iohannis, despre amânarea alegerilor: Nu trebuie sa facem confuzie între activitatea școlară și votare / VIDEO

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Palatul Cotroceni, întrebat dacă se mai pot ține alegeri locale pe 27 septembrie dacă se va ajunge la planul roșu în educație astfel încât să se închidă școlile:

„Nu trebuie sa facem confuzie intre activitatea scoalara si una de votare. Activitatea scolara este una complexa, implica un numar mare de copii, cadre didactice, alt personal. Activitatea de votare care se desfasoara de multe ori in aceleasi spatii este una care trebuie sa respecte si ea normele Ministerului Sănătății. Dar este clar ca locatiile de vot vor fi dezinfectate si inainte si dupa. Dar da, in conditile in care vom avea toate normele, votarea poate fi sigura”.

