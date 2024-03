Contestat intens în țară pentru luxul în care trăiește, Iohannis e lăudat de Ursula von der Leyen: 'Este un extraordinar european!'

”Suntem atât de mândri de Klaus Iohannis, pentru conducerea României, pentru sprijinul pe care l-a oferit şi pentru faptul că este un extraordinar european”, a spus preşedintele Comisiei Europene, despre președintele român, relatează News.ro.

”Noi suntem partidul poporului, partidul oamenilor, ne pasă de ceea ce cred oamenii. Prosperitatea, securitatea, democraţia, acestea sunt lucrurile pe care oamenii şi le doresc în aceste momente dificile şi aceatsa vom apăra noi la următoarele alegeri. Pot înţelege îngrijorările pe care mulţi le au vizavi de viitor, şi eu sunt preocupată”, a mai spus aceasta.

Ursula von der Leyen a arătat că mesajul pe care îl transmite este unul foarte clar: ”În vremuri schimbătoare, Europa vă este alături”.

„Mă bucur să o cunosc pe Președintea Ursula Von Der Leyen. Am avut discuții aprofundate pe cele mai importante subiecte europene, cu accent pe alegerile europene. Am convenit că menținerea unității și solidarității noastre pentru viitoarea arhitectură instituțională este cheia”, a spus Iohannis.

Glad to meet @EU_Commission President Ursula @vonderleyen at #CotroceniPalace. We had in-depth discussions on the most important European topics, with emphasis on #EUelections2024. We agreed that maintaining our unity & solidarity for the future institutional architecture is key. pic.twitter.com/Ic6ty4gew7