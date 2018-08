Klaus Iohannis, prima reacție în scandalul 'M*UIE PSD'. Acuzații DURE la adresa Poliției Române

Președintele Klaus Iohannis a declarat sâmbătă că situația din România este fără precedent și acuză Poliția Română că ridică de pe stradă persoanele care se exprimă împotriva PSD.

"Un politician pe nume Dragnea împreună cu câțiva acoliți au pus mâna pe putere în Guvern și Parlament și de atunci încearcă să folosească această putere în interese propriu și personal pentru a scăpa de justiție. Nu-I preocupă nici țara, nici economia, nici românii. Ce să mai vorbim despre imaginea României în Europa și în lume. Îi preocupă pur și simplu să scape de dosare. Așa ceva, dragii mei nu este posibil într-o țară europeană, democratică și nu numai atât. (....)Persoanele care îndrăznesc să își spună opinia public anti-PSD sunt luați de Poliție. Așa ceva nu s-a mai întâmplat din anii comunismului. Am ajuns să dăm cu piciorul la ce au construit generații de români, am ajuns să dăm cu piciorul la bunăstarea românilor, la imaginea țării. Eu vă spun că există soluții. Voi sunteți cea mai importantă parte a acestei soluții. Și vă spun, PNL este un partid puternic. Are soluții și nu este singurul. Nu sunteți singuri", a declarat președintele.