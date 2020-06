Klaus Iohannis și-a cerut scuze după afirmația 'Ești precaut sau ești prost': Nu am dorit să lezez pe nimeni. M-am referit la cei care manipulează pentru voturi

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, în Piața Universității, despre prelungirea stării de alertă, că „în faţa unei boli eşti precaut sau eşti prost, una din două”. Ulterior, la finalul unui speech la Universitatea din București, șeful statului a organizat o scurtă declarație de presă în care a dorit să-și ceară scuze în fața persoanelor care s-au simțit lezate în vreun fel de afirmația sa:

„Am facut o afirmatie si deja unii au scos-o din context. Daca cineva prin acea afirmatie s-a simtit lezat, imi cer scuze public, nu m-am referit nici la persoane care sunt pacienti sau posibil pacienti, nu m-am referit la persoane care nu au informatie. Am vrut sa atrag atentia asupra pericolului manipularii. Era vorba de oameni informati care cunosc datele despre epidemie si mie mi se pare inadmisibil ca o persoana publica care cunoaste datele problemei sa incerce sa duca actiunile autoritatilor in ridicol. Nu pot sa accept ca in Romania, unde am avut si azi foate multi noi bolnavi de COVID-19, sa umble unii prin spatiul public si sa spuana ca cineva a ascuns date, ca ar trebuie sa ne relaxam cu totii si sa ne vedem de treaba. Acesti oameni trebuie cumva aratati cu degetul ca sa-si revina. Inca o data, daca am fost gresit inteles, imi cer scuze, nu am dorit sa lezez pe nimeni. Am dorit sa atrag atentia despre o manipulare a opiniei publice cu singurul scop de a vana cateva voturi pentru ca vin alegerile”, a declarat Klaus Iohannis.

Declaratia initiala a sefului statului:

"Sunt unii politicieni care, probabil, mai mult fug după voturi decât după sănătatea românilor, care spun că putem să ne relaxăm cu totul şi că nu este nevoie de aceste măsuri şi că să vină specialiştii cu dovezi. Ce fel de dovezi aşteaptă, altele decât cele care sunt comunicate zilnic? 237 de noi infectaţi (de coronavirus - n.r.) de ieri până astăzi, peste 150 de persoane la terapie intensivă acum, la momentul în care vorbim. Avem iarăşi, din păcate, noi şi noi decese. Epidemia este între noi. Virusul este în comunitate. Orice raţiune normală ne spune să fim precauţi. În faţa unei boli eşti precaut sau eşti prost, una din două", a declarat Iohannis.

Şeful statului a făcut apel la luarea de măsuri care permit autorităţilor să acţioneze în contextul pandemiei de COVID-19.



"S-a constatat peste tot că, atunci când încep să intre în vigoare măsurile de relaxare, numărul de persoane infectate creşte un pic, de asta tot reiau apelul meu spre protecţie, atenţie şi luat măsuri care ne permit să acţionăm", a spus Klaus Iohannis.



Anterior, el a declarat că este nevoie ca starea de alertă să fie prelungită, punctând că există motive practice în acest sens.



Joi după-amiaza, preşedintele Klaus Iohannis a depus coroane de flori la Monumentul dedicat Mineriadei din 13 - 15 iunie 1990 şi la Monumentul "Kilometrul zero al democraţiei", cu prilejul marcării a 30 de ani de la "Fenomenul Piaţa Universităţii" şi Mineriada din 1990.

