Kokorin promite să fie băiat rău doar pe teren, după transferul la Fiorentina

Atacantul rus Aleksandr Kokorin, care a petrecut aproape un an în închisoare după violenţele comise în toamna anului 2018, s-a transferat miercuri de la Spartak Moscova la echipa italiană Fiorentina, promiţând cu această ocazie să fie "bad boy" doar pe teren "şi în sensul pozitiv al termenului", informează AFP, potrivit Agerpres.

Kokorin, în vârstă de 29 ani, care a marcat 12 goluri în 48 de meciuri disputate sub culorile reprezentativei Rusiei, a afirmat că a venit la gruparea viola "pentru a-şi demonstra calităţile'', conform unui comunicat postat pe site-ul oficial al clubului Fiorentina.

Citește și: Pedepse de peste 15 ani de închisoare pentru Ioana Băsescu și peste 12 ani pentru Elena Udrea CERUTE de DNA în dosarul campaniei electorale din 2009

"Ceea ce am făcut în Rusia a fost o greşeală, pe care am plătit-o scump. Am întors o pagină şi vreau să deschid una nouă. Nu voi fi un 'bad boy' decât pe teren şi în sensul pozitiv al termenului", a adăugat noul coechipier al lui Franck Ribery.

Aleksandr Kokorin a fost arestat în octombrie 2018, împreună cu mijlocaşul Pavel Mamaev (31 ani, 15 selecţii), după ce l-a agresat pe şoferul unei animatoare de televiziune, iar apoi a bătut doi înalţi funcţionari ai Ministerului rus al Comerţului, într-o cafenea din Moscova. Cazul celor doi internaţionali a fost extrem de mediatizat în Rusia.

Citește și: BREAKING SURSE Mai mulți cântăreți autohtoni au apelat la FALSIFICATORI -Nu aveau unde cânta în perioada stării de urgență dar introduceau contracte de servicii

La ieşirea sa în din închisoare, în septembrie 2018, el a semnat un contract pe un an cu Zenit Sankt Petersburg, înainte de a fi împrumutat la FC Soci. Anul trecut în luna august, el s-a transferat la Spartak Moscova.

Fiorentina, fosta echipă a atacantului român Adrian Mutu, ocupă în prezent locul 12 în Serie A, cu 21 puncte după 19 de etape.