Kovesi, aşteptată la Parchetul European de primul dosar. Sesizarea a fost făcută de un român şi vizează SRI

Dacă Laura Codruţa Kovesi va ajunge procuror-şef al Parchetului European (EPPO), va avea de soluţionat un prim dosar în legătură cu România. Jurnalistul Lucian Davidescu a trimis către EPPO prima sesizare, în care este vizat Serviciul Român de Informaţii. Jurnalistul anunţă pe blogul său, riscograma.ro, că a adresat sesizarea și OLAF, respectiv Eurojust, în caz că este încă prea devreme pentru ca noua instituție să o poată înregistra formal.

CITEȘTE ȘI: Care este băutura ideală la micul dejun? NU este cafeaua

Situația pe scurt, aşa cum este descrisă de jurnalist:

"În 2010, un avertizor de integritate, Nelu Neacșu, sub rezerva confidențialității, îl informează pe șeful SRI George Maior despre cum Sebastian Ghiță ar încerca să aducă chiar la Bruxelles un model de corupție pe care l-ar fi practicat deja cu succes în România și Republica Moldova.

În mesaj este descrisă și documentată cu o corespondență separată o încercare de întâlnire pe canale neoficiale cu un funcționar de rang înalt al Comisiei Europene, pe care acesta o refuză în mod abrupt, solicitând parcurgerea etapelor procedurale, inclusiv înscrierea solicitanților (Teamnet etc.) în registrul oficial de interese ținut de Comisia Europeană. Oficialul citat, domnul Karel de-Vriendt, head of unit la Directoratul General pentru Informatică, a confirmat ulterior faptul că a trimis un astfel de mesaj.

În 2014, hackerul Guccifer dezvăluie corespondențele mai multor oficiali români și internaționali, inclusiv George Maior, printre care se găsește și acest mesaj.

În ianuarie 2014, am publicat corespondența respectivă pe riscograma.ro cu titlul «Dezvăluirile lui Guccifer: Şeful SRI ştia de patru ani că firma lui Ghiţă „a pus la punct un sistem diabolic, bazat pe şpăgi”». Rațiunea publicării este interesul public față de ce a făcut directorul SRI pentru a verifica acuzații de o astfel de gravitate, demersuri despre care mai târziu s-a aflat că era obligat să le facă prin protocoalele semnate de SRI cu instituțiile din Justiție.

După ce inițial își asumă public deîndată paternitatea corespondenței, avertizorul de integritate Nelu Neacșu revine a doua zi cu o declarație notarială prin care susține că nu el este autorul. În același timp, unul dintre personajele implicate în corespondență, Mircea Cotoroș, îmi trimite aceeași declarație notarială și îmi cere să retrag articolul. Refuză să ofere orice alte precizări, drepturi la replică, dezmințiri etc. – unica pretenție este ca articolul să dispară.

CITESTE SI: Tratează ficatul gras înainte să fie prea târziu! Dieta care ajută ficatul să se regenereze .

Într-un al doilea articol public integral declarația lui Nelu Neacșu împreună cu întreg contextul și solicit public autorităților române să-i acorde acestuia protecția cuvenită avertizorilor de integritate.

Ulterior, articolul inițial devine referință pentru mai multe serii de investigații referitoare la afacerile controversate ale unor personaje ca Sebastian Ghiță și partenerii săi de afaceri, respectiv la îngăduința de care aceștia s-au bucurat din partea autorităților statului în frunte cu SRI.

În iunie 2018, Mircea Cotoroș mă dă în judecată cerând din nou ștergerea articolelor.

În urma unui proces al cărui lung șir de neregularități îl voi detalia în Apel, instanța dispune în favoarea reclamantului: Trebuie să „retrag” cele două articole și să plătesc despăgubiri de 10.000 de euro plus cheltuieli de judecată, în solidar cu Societatea Academică din România, care la rândul ei trebuie să șteargă alte două articole, între care unul cu legătură tangențială, care explică motivele pentru care au fost blocate decontările către sistemul spitalicesc din cauza neregularităților descoperite la atribuirea unor contracte către firmele lui Sebastian Ghiță.

Tot azi am depus la Parchetul General o plângere penală față de infracțiunile pe care le pot demonstra cu probe și martori, din timpul litigiului de pe rolul Tribunalului București. Întrucât este vorba despre elemente care pot afecta cursul unei anchete penale, voi respecta caracterul nepublic al conținutului plângerii."

CITEȘTE ȘI: Calitatea somnului depinde de mirosul din cameră: Patru arome care asigură un somn odihnitor

Mai jos, conținutul sesizării către EPPO:

To the honourable Chief Prosecutor of the European Public Prosecutor’s Office

Also sent to Eurojust and The European Anti-Fraud Office (OLAF), provisionally, until such time as the EPPO’s apparatus is fully established.

Dear Madam/Sir,

I’m writing you the following Report regarding an alleged attempt by a Romanian controversial businessman to set up a corruption scheme at European Commission’s level. The case also involves aspects regarding the freedom of the press, the protection of whistleblowers, the independence of justice and the collaboration between prosecutorial offices and intelligence agencies.

My name is Lucian Davidescu, and I am a Romanian journalist who was just recently ordered by Court to delete leaked information regarding corruption from the Internet, in an unprecedented ruling of the Romanian Justice system.

In a leak of e-mails by the hacker Guccifer, dating back to January 2014, it is shown how Mr. George Maior, then head of the Romanian Intelligence Agency (SRI), was briefed about an attempt by Romanian businessman Mr. Sebastian Ghiță to set up a model of corruption at the very heart of the European Commission.

The message, from 2010, belonged to a Romanian whistleblower in Brussels, mr. Nelu Neacșu, who went on to attach some further leaked e-mails. The exchange documented an attempt to an informal meeting, that was met with the blunt refusal of any sort of discussion outside official and documented channels by the targeted official, mr. Karel de-Vriendt.

Mr. Nelu Neacșu said that mr. Sebastian Ghiță’s company was attempting to use a corruption scheme similar to the one already tested succesfully in Romania and Moldova and went on to comment that such mischieving would be very detrimental to Romania’s interests.

I found the message in the trove of leaks and decided to publish it, as it was of great public interest, credible and already available publically.

After initially taking credit publically for the message, Mr. Nelu Neacșu released a statement in which he denied authorship and later suspended his social media accounts altogether. I wrote a second article describing the situation and asking Romanian authorities to grant mr. Neacșu the legal and physical protections afforded to whistleblowers.

Last year, one of the people involved in the leaked correspondence, Mr. Mircea Cotoroș, sued me for defamation and asked for the complete removal of the said articles and some more that were only linking to the first one (including an investigation piece by a fellow journalist, which described the circumstances that led to the suspension of EU payments for Romanian hospitals, involving

Mr. Sebastian Ghiță now a fugitive from justice in Belgrade) and Mr. Sebastian Vlădescu, a former minister of Finance, that is currently investigated by the DNA and has his assets in seizure.

The decision to totally suppress pieces of journalism is unprecedented in Romania and I will further battle the judgement in Appeal and, if necessary, at the European Court of Human Rights. I have also filed a criminal complaint with the Romanian Prosecutor’s Office regarding the irregularities that helped lead to such a decision.

That having said, two aspects may be of utmost importance for your Office.

1. That this lead was left uninvestigated by authorities for 5 years already, potentially allowing such attempts to continue.

2. That this lead is about to be completely suppressed by Romanian Justice, thus hindering any possible further investigations on the matter.

For this reason, I decided to provide you with the text that was ordered withdrawn and its translation in English, subject to your professional consideration. Also attached is my own correspondence with Mr. Karel de-Vriendt, who confirmed that the exchange regarding himself indeed existed.

Kindly register the current Report with your Office and provide me with a reciept note and a registration number as soon as possible.

Respectfully,

Lucian Davidescu

CITEȘTE ȘI: Mâncarea care te oboseşte! Vezi TOPUL alimentele care te lasă fără energie

.