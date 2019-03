Kovesi o spune FĂRĂ FRICĂ: ' Nu ştiu dacă Justiţia a fost perfectă, s-au făcut şi greşeli, nici eu nu sunt un om perfect şi eu am făcut greşeli, nu am baghetă'

Fostul procuror-şef al DNA Laura Codruţa Kovesi a declarat, sâmbătă, că Justiţia din România traversează "un moment greu", iar acesta este semnalul pe care îl dau magistraţii care au protestat în ultima vreme, scrie Agerpres.

"Acum, Justiţia din România este într-un punct foarte greu şi nu ştiu dacă singuri o să reuşim să trecem peste acest moment. Poate cer foarte mult, ştiu că în ultimii ani foarte mulţi oameni au sprijinit Justiţia şi au susţinut-o, inclusiv politicieni, funcţionari publici, oameni care nu au nicio legătură cu Justiţia, oameni din companii private, dar acum trebuie să înţelegem cu toţii că este un moment greu pentru Justiţie şi prin acest protest pe care magistraţii îl fac acesta este semnalul. Este un moment greu şi poate Justiţia trebuie ajutată, nu e doar pentru procurori şi judecători, este pentru viitorul acestei ţări. Justiţia într-o ţară reprezintă un pilon fundamental şi este pentru toţi cetăţenii, nu este doar pentru unii.

Nu ştiu dacă Justiţia a fost perfectă, s-au făcut şi greşeli, nici eu nu sunt un om perfect şi eu am făcut greşeli, nu am baghetă magică, nu am cinci mâini, trei capete, sunt un om ca oricare altul, dar avem bună credinţă, avem dorinţă să facem lucrurile bune şi cred că acest lucru trebuie sprijinit şi încurajat", a afirmat Kovesi, la Europa FM.

Ea a adăugat că i se pare "foarte grav" faptul că procurorii şi judecătorii au ajuns să îşi suspende activitatea din cauza unor legi care încalcă recomandările Comisiei de la Veneţia şi GRECO.

"Riscurile pentru ţară sunt destul de mari dacă se va continua în acest fel şi magistraţii încearcă să tragă un semnal de alarmă. Într-un fel, abia am aşteptat să mă întorc în ţară să mă alătur şi eu protestului. Ieri am purtat toată ziua banderolă albă şi aşa voi face şi săptămâna viitoare, împreună cu colegii mei", a susţinut Kovesi.