'La retragerea ta cine ar pânge?' Răspunsul lui Djokovic, după momentul lacrimogen dintre Nadal și Federer

Fostul număr 1 mondial Novak Djokovic nu se arată interesat de subiectul retragerii după ce a plecat din Israel cu un titlu la Tel Aviv Watergen Open, unde a ridicat trofeul fără să cedeze niciun set.

Sârbul a fost primit în oraș ca și cum ar fi fost acasă, a avut parte de o susținere minunată din tribune, a fost parte a unui spectacol care a inclus și despărțirea de tenis a lui Jonathan Erlich. Djokovic urmează să participe la Astana Open, unde este din nou favorit să ridice titlul.

Înainte de a părăsi Tel Aviv, Novak a vorbit cu presa israeliană, povestind la Sports Walla despre Israel și ospitalitatea de care a avut parte.

„Am jucat mult tenis în această săptămână, asta mi-am dorit și de aceea am venit în Israel", a spus Djokovic.

„Sincer să fiu, nu am avut timp să vizitez obiectivele turistice, dar m-am bucurat de plajă, am petrecut cel puțin o oră acolo în fiecare zi, am făcut jogging, am mers cu bicicleta, am înotat... M-am plimbat puțin prin orașul vechi și am văzut un pic de istorie.

Am fost la Ierusalim cu mult timp în urmă, sunt familiarizat cu țara, cu siguranță mă voi întoarce aici, nu pentru un turneu de tenis, ci ca turist, pentru a călători prin țară și a simți Israelul, dar și pentru a le mulțumi tuturor oamenilor pentru tratamentul pe care l-am primit aici în această săptămână. Sunt recunoscător pentru asta și pentru legătura pe care am creat-o cu oamenii din Tel Aviv."

Un jurnalist a remarcat că Novak aproape a plâns în timpul ceremoniei de retragere a lui Jonathan Erlich și a întrebat cine va plânge când se va retrage el.

„Mama mea, cu siguranță", a spus zâmbind jucătorul de 35 de ani, apoi a precizat că este prea devreme să se gândească la asta.

„Nu sunt aproape de retragere, nu vreau să mă gândesc prea mult la asta. Roger a avut parte de o despărțire frumoasă la Laver Cup de la Londra. Am fost cu toții acolo, alături de familia sa, pentru a ne lua rămas bun de la el la un eveniment magnific, într-o arenă magnifică. Trebuie să fi fost ceva special pentru el și nu există nicio îndoială că a meritat-o. Un lucru pe care îl știu este că îmi voi dori cu siguranță ca marii mei rivali să vină să își ia rămas bun de la mine".