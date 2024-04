La Spitalul de Recuperare Medicală 'Sfântul Sava' s-a ridicat din scaunul cu rotile, după 12 de ani de imobilitate

Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” din Pantelimon, Ilfov, este dotat cu echipamente inovative, de ultimă generație, cu ajutorul cărora recuperarea medicală se realizează, la noi în țară, după standarde înalte, similare marilor clinici de specialitate din străinătate.

”De 12 ani stau în scaunul cu rotile. În 2005 – 2006, am fost diagnosticată cu o boală nemiloasă. După radioterapie, mi-a fost atacată teaca nervilor (n.r. mielina)în zona lombară și nu am mai putut să merg. Am fost la foarte mulți medici. Toți mi-au spus că nu mai am nicio șansă de vindecare.

Când am auzit de recuperare medicală la Spitalul ”Sfântul Sava”, și încurajată de cei din jur, am zis să mai încerc o dată și aici!

Am simțit că aici cred cu adevărat că mă voi ridica și am venit să lupt alături de specialiștii Spitalului ”Sfântul Sava”. Sunt mulțumită, din toate punctele de vedere. Acești copii (n.r. terapeuții, care sunt foarte tineri), care de dimineață și până seara își pun sufletul și trupul la muncă, până la sfârșitul vieții mele ei vor fi în rugăciunile mele", spune Gherghina Gilea, pacientă a Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”, din Pantelimon, Ilfov.

În șase ani de existență, Spitalul ”Sfântul Sava” a depășit numărul de 5.000 de pacienți recuperați medical, în condițiile în care celor mai mulți nu li se dădeau șanse de a-și reveni.

Spitalul ”Sfântul Sava”, din Pantelimon, Ilfov, este un centru medical de excelență în recuperarea medicală, multidisciplinar, cu o echipă formată din 180 de medici, asistenți medicali, specialiști în kinetoterapie și fizioterapie, infirmieri și personal nemedical.

Recuperarea medicală se face în regim de internare, în saloane de 2 și 3 paturi, având asigurate 3 mese pe zi cu mâncare proaspătă, pregătită zilnic în bucătăria proprie.

Spitalul deține una dintre cele mai mari capacități de fizioterapie din România. Numărul mare de specialiști raportat la numărul maxim de pacienți ce pot fi internați simultan (118 paturi), explică atenția deosebită pe care o primește fiecare persoană internată: 40 de specialiști în kinetoterapie, fizioterapie și masaj, 8 medici specialiști, 30 de asistenți medicali și 48 de infirmiere.

Datorită experienței pe care o au și echipamentelor de ultimă generație de care dispun, aceștia reușesc să obțină rezultate vizibile în mobilitatea pacienților, într-o perioadă scurtă de timp, de 14 – 28 de zile internare. Tratamentul și planul de recuperare medicală se stabilește în funcție de patologia și specificul fiecărui pacient.

Date de contact ale Spitalului Sfântul Sava:

0724.021.090 | 0724.338.881

contact@spitalulsfantulsava.ro

