Lansare la Gaudeamus: România la CJUE (2018-2019) sau partea obiectivă a unui mandat

Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, ediția a 29-a, a găzduit sâmbătă, 10 decembrie, lansarea volumelor de jurisprudență și practică judiciară, „România la CJUE (2018-2019)”, editate de Radu Canțăr, fost Agent Guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene și Curtea de Justiție a Asociației Liberului Schimb în perioada mai 2018 – noiembrie 2019.

Culegerea jurisprudențială, structurată în două volume și publicată la Editura Universitaria din Craiova, oferă deopotrivă teoreticienilor și practicienilor dreptului o imagine veridică asupra unor abordări ale Curții de Justiție a UE în chestiuni ce au privit teme de interes general sau cu specific național.

Astfel, cititorii au posibilitatea, ca răsfoind paginile cărții, să poată regăsi acțiuni directe formulate de România în fața Tribunalului Uniunii Europene, acțiuni în care CJUE a fost sesizată de către Comisia Europeană cu privire la neîndeplinirea de către România a unor obligații ce îi reveneau în calitate de stat membru, intervenții făcute de statul roman în diverse cauze ce prezentau interes direct sau răspunsuri oferite de Curtea de la Luxemburg întrebărilor preliminare adresate de instanțe judecătorești naționale sau străine în problematici juridice precum: fiscalitatea, mandatul european de arestare, concurență, piețele de capital, cooperarea în materie civilă, GDPR, achiziții publice sau protecția consumatorilor.

La eveniment au participat cu intervenții de substanță și racordate contextului actual prof. univ. dr. Bianca Predescu de la Universitatea din Craiova și cunoscutul avocat Cristian Winzer.

Invitații au evidențiat inițiativa publicistică, apreciind că aceasta este menită să faciliteze aprofundarea dialogului dintre judecătorul național și Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în beneficiul cetățenilor români.

“Pe lângă utilitatea practică, cele 2 volume de jurisprudență lansate astăzi reprezintă și partea obiectivă a unui mandat de 1 an și jumătate, perioadă în care am avut onoarea de a reprezenta România în peste 90 de proceduri contencioase în fața instanțelor UE și în care am putut să-mi manifest atașamentul față de valorile naționale legitime” – Radu Canțăr, fost Agent Guvernamental pentru C JUE.