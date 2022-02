Laurenţiu Reghecampf, după tragerea la sorţi a semifinalelor Cupei României: entru noi obiectivul principal va fi să câştigăm Cupa

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Laurenţiu Reghecampf, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, după tragerea la sorţi a semifinalelor Cupei României, că obiectivul principal al clubului este câştigarea trofeului, conform Agerpres.

''Pentru noi obiectivul principal va fi să câştigăm Cupa, chiar dacă vom intra în play-off de pe locul al treilea. Deci, va fi cam aceeaşi situaţie ca la Sepsi. Dar nu renunţăm, îmi doresc să câştigăm, dacă se poate, toate meciurile din play-off'', a subliniat tehnicianul.Reghecampf a comentat astfel tragerea la sorţi, în urma căreia Universitatea o va înfrunta pe Sepsi OSK Sfântu Gheorghe în semifinale: ''Având în vedere că jucăm între etapa 5 şi 6 din play-off, primul meci în deplasare, cu siguranţă va fi dificil. Am spus şi la meciul cu ei din campionat că au o echipă bună, sunt jucători cu experienţă, au antrenor foarte bun. Indiferent cum ar fi, noi ne dorim să câştigăm cupa. Nu jucam cu ei acum, jucam în finală, pentru noi nu se schimba nimic. Ne dorim să câştigăm, ne dorim să ne calificăm. Va fi o dublă, avem şansa să jucăm al doilea meci acasă. Trebuie să tratăm meciul serios, să ne facem o strategie care să ne aducă victoria şi să ne calificăm în finală''.''Eu nu ghicesc în stele ce va fi. (...) Am avut cel mai greu adversar în primul tur, pe CFR Cluj, şi l-am eliminat. Normal că suntem favoriţi. Vom vedea ce se va întâmpla în dubla cu Sepsi şi după aia în finală, dar toate echipele încep cu aceeaşi şansă, se pleacă de la zero'', a mai spus Reghecampf.Universitatea Craiova, deţinătoarea trofeului, o va întâlni pe Sepsi OSK Sfântu Gheorghe în semifinalele Cupei României la fotbal, potrivit tragerii la sorţi efectuate joi, la Casa Fotbalului.Sepsi OSK, finalistă în 2020, va fi gazdă în prima manşă, programată în intervalul 19-21 aprilie, în timp ce returul va avea loc la Craiova, în perioada 10-12 mai.În meciurile directe din Liga I, în acest sezon, rezultatul duelului de la Craiova a fost egal, 1-1, iar în retur Sepsi OSK s-a impus cu 3-1.