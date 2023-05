Legumicultor, despre Casa de Comerţ “Unirea”: Am crezut că vor fi făcute magazine şi se vor adresa direct consumatorului- Acum înţeleg că lucrează cu retailerii

Marian Baronescu, legumicultor, a afirmat, referindu-se la Casa de Comerţ “Unirea”, că dacă iniţial era vorba să fie realizate magazine care să se adreseze direct consumatorului, acum va lucra cu retailerii. El a precizat că ideea este bună, dar că nu a fost implementată şi începe să devieze de la planul iniţial de a se adresa consumatorului final, potrivit news.ro.

“La început am înţeles din acest proiect, am crezut că o să fie făcute magazine şi se vor adresa direct consumatorului. Acum înţeleg că lucrează cu retailerii. La noi în zonă nu am auzit nimic despre aceste contracte, nu a venit nimeni să întrebe pe aici dacă vrem, nu vrem să colaborăm. Deocamdată ideea de a face această reţea de magazine şi acest centru de achiziţie, pentru că practic acum cred că a rămas doar centru de achiziţie, este bună, numai că văd că nu s-a implementat şi începe să devieze de la ideea iniţială de a se adresa consumatorului final. Dacă totuşi statul, prin diferite organe competente, primării şi aşa mai departe aveau aceste pieţe, puteau să le modernizeze şi să le facă nişte centre cu camere frigorifice şi să le transforme în magazine de produse agricole sau de legume şi fructe româneşti. Nu ştiu de ce mai trebuiau să mai facă alte construcţii, altă entitate care să facă mai mult un fel de birocraţie când trebuiau să se lege de această reţea care există, să nu mai creeze o altă reţea paralelă. Ce ne trebuie nouă, legumicultorilor şi pomicultorilor din România, centrele de achiziţie cu depozitele zonale pentru că faptul că dacă trebuie să duc marfa la Bucureşti sau să mă duc la Cluj, aşa mă duc direct pe platforma supermarketului şi am terminat povestea”, a declarat Marian Baronescu, vineri, la Prima News.

Directorul Casei de Comerţ “Unirea”, Mariana Cotoi, a explicat la Prima News ce demersuri au mai fost făcute în cadrul acestui proiect.

“Săptămâna aceasta am avut o întâlnire în cadrul Ministerului Agriculturii cu reprezentanţii cooperativelor agricole din cinci judeţe, urmează ca la începutul săptămânii viitoare dumnealor să ne prezinte o listă cu cantităţile şi graficele de livrare şi următorul pas este a stabili o întâlnire cu retailerii”, a declarat Mariana Cotoi.

Întrebată când vor ajunge la vânzare produsele la retailerii, ea a precizat că acest lucru se va întâmpla în cel mult două săptămâni.

Ea a menţionat şi de ce discuţia a avut loc doar cu reprezentanţii a cinci judeţe.

“Urmează ca în perioada următoare să ne întâlnim cu reprezentanţii cooperativelor din ţară, dar era foarte greu să îi aducem pe dumnealor la Bucureşti mai ales că acum sunt în plină campanie agricolă şi ne vom deplasa în cele opt regiuni. Ne adresăm nu numai cultivatorilor de legume şi fructe, ne adresăm tuturor producătorilor români. Produse lactate, mezeluri, conserve, tot ce ţine de domeniul agroalimentar. Programul nostru este deschis pentru tot producătorul român care este organizat într-o formă juridică agreată de legislaţia românească, noi încurajăm toţi producătorii români să se alăture asociaţiilor de producător şi cooperativelor pentru că este mult mai uşor şi pentru dumnealor şi pentru noi pentru a ne organiza la un nivel macro”, a mai declarat Mariana Cotoi.