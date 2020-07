Leo Grozavu: Nu a fost echitate. Este inadmisibil ce se întâmplă, un jucător nu poate fi folosit pentru că un regulament ambiguu nu ne permite

Antrenorul echipei Sepsi, Leo Grozavu, a criticat FRF, atât pentru faptul că a obligat formaţia lui să joace finala Cupei României după un program mai aglomerat faţă de adversara FCSB, cât şi pentru faptul că forul de la Casa Fotbalului nu a oferit un răspuns la întrebarea covăsnenilor dacă Isvan Fulop avea drept de joc sau nu în ultimul act al competiţiei, anunță news.ro.

"Era de aşteptat (n.r. - înfrângerea). Nu a fost echitate. O echipă proaspătă care a avut timp să pregătească jocul, noi care am venit după trei zile şi un joc foarte greu la Sibiu, cu o echipă care se angajează foarte mult fizic şi am consumat multă energie. Şi problemele noastre pe care le avem de lot, mai mult, şi această problemă cu Fulop. Este inadmisibil ce se întâmplă în România, un jucător de bază al echipei nu putem să-l folosim pentru că un regulament ambiguu nu ne permite. Nu primim niciun răspuns de nicăieri, am cerut un răspuns de două zile şi nimeni nu e în stare să-ţi dea un răspuns în România. Să spună: De ce? . Sau are voie să joace. A fost aceeaşi speţă ca la Steaua, sunt absolut convins că dacă Steaua ar fi pierdut meciul, ar fi făcut memoriu, ar fi găcut contestaţie. În sfârşit, nu mai contează. Steaua ne-a fost superioară astăzi, o echipă cu jucători cu calitate şi s-a văzut prospeţimea, deci nu pot să spun că nu a meritat, au fost mai prezenţi în faţa porţii. Eliminarea a fost stupidă din punctul meu de vedere, dar şi uşor acordată. Sunt atâtea trageri în careu. Şi un lucru stupid făcut de apărătorul nostru, pentru că nu avea voie, trebuia să se ferească. Astea sunt lucruri pe care nu poţi să le controlezi. E un campionat compromis din punctul meu de vedere, cu echipe care stau, echipe care joacă, se prelungeşte campionatul, nu o să mai fie niciun timp liber pentru aceşti jucători", a declarat Grozavu, la microfonul televiziunilor care transmit Cupa României.

Isvan Fulop a fost în aceeaşi situaţie cu portarul Andrei Vlad, al cărui drept de joc a fost contestat de Dinamo.

Dinamo a depus, prin secretarul general al FRF, Radu Vişan, un memoriu la Comisia de Disciplină a FRF, prin care cerea să câştige la masa verde meciul tur cu FCSB, pierdut pe teren cu 0-3, pentru că portarul Andrei Vlad nu ar fi avut drept de joc. FCSB a câştigat şi meciul retur, cu 1-0.

Potrivit Regulamentului Disciplinar, cartonaşele galbene sunt anulate înaintea sferturilor de finală, iar potrivit Regulamentului de Organizare a Activităţii Fotbalistice din România, sunt anulate înaintea optimilor de finală. Vlad a primit cartonaş galben şi în optimi şi în sferturi, astfel că, dacă se ţine cont de RD, el avea drept de joc, dar dacă se ia în considerare ROAF, nu a avut.

Comisia de Disciplină şi Comisia de Recurs din cadrul FRF au respins plângerea FC Dinamo, pentru că a fost făcuută de secretarul general al FRF, care nu avea "calitate procesuală activă".

FCSB a câştigat Cupa României, primul trofeu după cinci ani, după ce a învins, miercuri, pe Stadionul Ilie Oană din Ploieşti, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Sepsi Sfântu Gheorghe. Golul a fost marcat de Denis Man, în minutul 65, după o gravă eroare defensivă a adversarilor. FCSB a cucerit ultima dată trofeul în 2015, an în care a reuşit eventul. Acesta a fost primul meci al noului antrenor al FCSB, Anton Petrea, care l-a înlocuit pe Bogdan Argeş Vintilă.

Bouhenna (Sepsi) a fost eliminat, în minutul 80, după ce a primit al doilea cartonaş galben.