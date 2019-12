Lia Olguţa Vasilescu râde de gafa noului ministru al Muncii: 'O contrazic chiar subordonaţii'

Lia Olguţa Vasilescu, fost ministru al Muncii, râde de actualul ministru, Violeta Alexandru, cea care a acuzat "moştenirea de la PSD" pentru faptul că portalul Reges nu a funcţionat luni. Violeta Alexandru a fost contrazisă chiar de subordonaţii săi de la Inspecţia Muncii. Seara, la Antena 3, fostul ministru Marius Budăi a dezvăluit că serverele portalului ar fi chiar la SRI şi STS.

"Femeia are cosmaruri! Orice se intampla in viata ei (si am vaga impresie ca nimic bun), crede ca vine de la PSD... Asa si cu aplicatia Inspectiei Muncii despre care baga mana in foc ca au atacat-o PSD-istii si de asta nu a mai functionat azi. Daaaa! Erau vreo doi prin copaci si trageau de fire... Din pacate pentru ea, o contrazic chiar subordonatii... Ce rau e sa te faca de ras unii pe care ar trebui sa ii directionezi prin sfaturi inteligente si profesioniste!", scrie Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook, distribuind un mesaj al fostului ei consilider de la Ministerul Muncii:

"Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, s-a dat azi, din nou, în stambă, pe Facebook, unde a certat Inspecția Muncii ca nu ar merge portalul Reges, dând, evident, vina pe "greaua moștenire" de la PSD. IM a precizat public ca: "Va facem cunoscut că astăzi, 2 decembrie 2019, începând cu ora 10, funcționarea portalului REGES a fost întreruptă din motive tehnice, independente de atribuțiile ce revin Inspecției Muncii în asigurarea funcționării optime a acestei aplicații. Nefiind o problemă tehnică generată de aplicație, ci o disfuncționalitate de comunicații de date, care a survenit neașteptat, nu a fost posibilă publicarea unui anunț prin care să avertizăm utilizatorii în legătură cu această situație". Eu o invit pe Violeta Alexandru sa descopere si sa spuna public care au fost motivele independente de Inspectia Muncii, care nu au nicio legatura cu PSD! Să vedeti surpriză!"